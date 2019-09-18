2019-09-18T00:39:35+03:00
Звезды

"Верни Хюрем": раздутые губы звезды "Великолепного века" Мерьем Узерли разозлили поклонников

Публика взбунтовалась против пластмассового лица актрисы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мерьем Уизерли полюбилась телезрителям благодаря роли Хюрем Султан в сериале "Великолепный век"Мерьем Уизерли полюбилась телезрителям благодаря роли Хюрем Султан в сериале "Великолепный век"Фото: кадр из фильма
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Мерьем Уизерли полюбилась телезрителям благодаря роли Хюрем Султан - главной героини сериала "Великолепный век". После того, как актриса рассталась с проектом, она долго пребывала в депрессии, о чем сама не раз рассказывала. В тот момент, чтобы как-то отвлечься от грустных мыслей, звезда решила изменить внешность.

Мерьем Уизерли легла под нож пластического хирурга. Начала она с носа. В результате, он стал уже, а кончик заостреннее. Потом девушка увеличила грудь, сделала модные скулы и губы-уточки. А затем вколола ботокс в лоб. Дальше - больше. В окружении звезды говорят, что она днюет и ночует у косметологов.

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Мерьем Уизерли решила изменить внешность
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В итоге сейчас губы актрисы похожи на пельмени, а лоб лишился мимики. Свежее фото настолько шокировало поклонников, что они призвали Мерьем одуматься и прекратить над собой измываться. По их словам, узнать в 34-летней женщине с раздутыми губами и отекшим лицом, кожа которого натянута, красавицу Роксолану просто невозможно.

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В окружении звезды говорят, что она днюет и ночует у косметологов
82210 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Да, силикона в ней, хоть откачивай", "Стала похожа на общую массу резиновых кукол", "На себя непохожа", "Что у нее с лицом? Очередная пластика? Зачем?", "Вытравила из себя Хюррем полностью и целиком", "Верни Хюрем". "Мерьем, в тебе пропала изюминка. Ты была лучше", "Уши и зубы торчат", "Раздутые губы и почему-то подбородок стал мощный", "Не надо было ботокс колоть. Лицо стало пластмассовым", "Зачем так себя уродовать?", "Совсем потеряла себя", - пишут возмущенные поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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