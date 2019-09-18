Производительность труда в России самая низкая в Европе, а работаем мы больше других

Россия больше не страна Иванов, лежащих на печи. Две трети россиян систематически засиживаются на работе допоздна и трудятся в выходные. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики. Андрей Шевчук и Анна Красильникова в своем исследовании «Влияние нестандартных трудовых графиков на баланс между работой и жизнью» сравнили трудовые привычки россиян с жителями других европейских стран. Оказалось, что мы чуть ли не самые трудолюбивые - больше вкалывают только в трех странах (о них - дальше).

Согласно данным исследования, 64% россиян работают и вечерами, и в выходные, причем для них это норма, а не разовое исключение из правил. Половина опрошенных задерживается на рабочем месте каждую неделю.

- Реально трудящихся по нестандартному графику россиян еще больше, так как исследование проводилось по основному месту работы и не учитывает дополнительную занятость, - говорят ученые.

Обогнали нас в рейтинге трудоголиков Хорватия, Греция и Польша. В первых двух странах это связано с развитой туристической отраслью: занятые в ней люди подстраиваются под свободный график отпускников на курортах. А в Польше и вовсе нет четко нормированной рабочей недели, как, например, у нас.

Меньше всех склонны перерабатывать в Голландии и Израиле. В Земле обетованной, кроме религиозных ограничений, строжайше запрещающих работать в субботу, действует и довольно суровое трудовое законодательство, регламентирующее, например, количество допустимых ночных смен в месяц. А голландцы и вовсе могут похвастаться самой короткой в Европе рабочей неделей - всего 27 часов. Посидел на работе с 9 до 15 - и домой. Красота!

- Всегда чувствовал, что я перерабатываю! Кадр из мультфильма

Деградируем от сверхурочных

Выводы экспертов подтверждают и результаты опроса ВЦИОМа. 51% опрошенных признались социологам, что вынуждены постоянно перерабатывать. А рабочая неделя длится не прописанные в законах 40 часов, а все 49. То есть в среднем россияне трудятся 9 - 10 часов в день.

- Когда самые распространенные в стране профессии - водитель, продавец и охранник, такого результата следует ожидать, - считает генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. - Во времена СССР мы работали строго по 8 часов в день, но потом еще часа два проводили в очередях, чтобы хоть что-то купить. Теперь в магазинах есть все и сразу, но, чтобы иметь на это деньги, нужно вкалывать по 10 часов, да еще и в выходные.

Обычная, особенно для регионов, ситуация, когда из-за небольшой зарплаты человек вынужден искать работу по совместительству или взваливать на себя полторы-две ставки. Если добавить к этому тех, кто работает или подрабатывает нелегально, получится удручающая картина.

- Половина работоспособного населения каждый день перерабатывает! - подводит итог Храмов. - Это приводит к тому, что народ деградирует по всем фронтам - интеллектуально, эмоционально и физически. Просто не остается времени на какое-либо развитие. При такой нагрузке люди живут меньше и хуже.

Часто в семьях трудодни распределяются неравномерно: жена сидит с ребенком и как бы не работает (хотя фактически исполняет обязанности повара, воспитателя и уборщицы), а муж калымит в выходные.

Конкретно.

Неэффективные менеджеры

Несмотря на то, что работаем мы чуть ли не больше всех, на зарплатах это почти не сказывается - реальные доходы населения снижаются несколько лет подряд. Другая неутешительная цифра: в России самая низкая в Европе производительность труда. Она вдвое меньше, чем в Евросоюзе, и находится на уровне, скажем, Чили.

То есть на работе мы задерживаемся исправно, только вот ничего хорошего из этого не выходит.

- На производительность труда влияет огромное число факторов. Один из главных - организация рабочего процесса, - подчеркивает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Если сотрудники, вместо того чтобы исполнять свои прямые обязанности, по полчаса проводят в курилке, а потом идут пить чай, это вопрос к начальству. Причем речь тут идет не столько о каких-то запретительных мерах, сколько о мотивации сотрудников.

Средний россиянин работает на 600 часов в год - больше, чем немец. Только вот время используется неэффективно. С другой стороны, у нас на заводах пять рабочих могут делать то, что у немцев будет клепать один робот. Все при деле, но производят меньше, чем умная машина.

- У нас до сих пор распространена трудозатратная технология, с которой пытались бороться еще в советские времена. Еще при Косыгине попытались ввести налог на избыточную рабочую силу для предприятий, - вспоминает Александр Сафонов.

Нередко люди не просто не знают, чем им заняться на работе, - делать там буквально нечего. По данным Росстата, ежемесячно почти 900 тысяч человек по всей стране трудятся в условиях неполной загрузки - у них административные отпуска или сокращенный рабочий день.

КСТАТИ

Отпуск без отрыва от производства

Почти треть россиян продолжают трудиться даже в отпуске. Правда, половина опрошенных порталом Роструда «Работа в России» решают в это время только срочные вопросы. 29% даже на море регулярно проверяет электронную почту и обсуждает с коллегами рабочие вопросы. И только 22% радостно сбрасывают звонок, видя, что с ними хочет пообщаться кто-то из сослуживцев.

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