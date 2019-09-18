2019-09-18T14:03:37+03:00
Звезды

"Опять что-то сделала с собой": Надежда Бабкина напугала изменившимся лицом

Певицу заподозрили в пластической операции
Ольга ЛИБГАРДТ
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В свои 69 лет Надежда Бабкина тщательно следит за собой и прекрасно выглядит.В свои 69 лет Надежда Бабкина тщательно следит за собой и прекрасно выглядит.Фото: Instagram.com
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Певица Надежда Бабкина ведет довольно активный образ жизни. Она является экспертом в программе Первого канала "Модный приговор", заседает в Директорской ложе театров Москвы и посещает светские тусовки. В свои 69 лет артистка тщательно следит за собой, демонстрируя подтянутую фигуру.

На одном из последних снимков, который Надежда Бабкина разместила в блоге, она предстала в красном брючном костюме. Поклонники в очередной раз убедились в том, что их кумир - женщина яркая и эффектная. Правда, публику привлек не столько яркий наряд артистки, сколько ее лицо.

Многие подписчики были неприятно удивлены разительными изменениями во внешности своей любимицы. По их словам, они не сразу узнали Надежду Георгиевну. И если одни все свели к новой прическе знаменитости, то другие были серьезно напуганы, предположив, что их любимица опять легла под нож пластического хирурга.

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Некоторые фанаты даже отметили, что c лицом народной артистки что-то не то и теперь она неузнаваема. "Опять что-то с собой сделала", "Не лицо, а маска", "Господи, ее лицо сейчас лопнет", "Неужели не видно, что филлеры и подтяжки наносят непопровимый ущерб", "Скоро Бабкину будем узнавать только по голосу", "Что с лицом, ведь это еще хуже подчеркивает возраст", "От прежней Бабкиной уже ничего нет", - возмутились подписчики в комментариях.

Интернет-пользователи уже не первый раз критикуют Бабкину за увлечение пластическими операциями. Так, недавно народную артистку сравнили с Валерием Леонтьевым. Подписчики считают, что после многочисленных вмешательств исполнители стали похожи друг на друга, как близнецы.

Певица на гневные посты не реагирует. Основатель и руководитель ансамбля "Русская песня" может себе позволить выглядеть так, как ей хочется. Надежда Бабкина 15 лет лет живет с музыкантом Евгением Гором, который младше нее на 30 лет. Она и ее избранник постоянно демонстрирую семейную идиллию на снимках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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