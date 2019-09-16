2019-09-16T21:09:59+03:00
Звезды

"Рука творца": беременная Мария Миронова разочаровала снимком с новым мужем

Поклонники умирают от любопытства, за кого же актриса вышла замуж
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса находится на последних сроках беременности и наслаждается отдыхомАктриса находится на последних сроках беременности и наслаждается отдыхомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Совсем скоро Мария Миронова станет мамой во второй раз. Актриса находится на последних сроках беременности и наслаждается отдыхом в Греции. Не так давно знаменитость огорошила признанием - она давно и счастливо замужем. Однако своего супруга прячет от любопытных глаз.

Мария Миронова решила последовать примеру Анастасии Волочковой и показывает своего любимого человека по частям. Но если балерина обычно демонстрирует мужские ноги в носках, то Миронова решила всех удивить.

Сначала она сделала селфи и опубликовала небольшую часть лица мужа. А на днях продемонстрировала его кисть с обручальным кольцом из белого золота на своем беременном животе. "Рука творца", - подписала снимок 46-летняя артистка.

Понятное дело, что в комментариях пользователи соцсети буквально завалили звезду вопросами о личной жизни. Однако вместо того, чтобы раскрыть карты и рассказать историю своей любви, заслуженная артистка России специально дразнит публику.

mariya_mironova_actressmariya_mironova_actress
Рука Творца
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"Рука творца молодая явно", - написала одна из поклонниц. На что Мария ей ответила: "А Творцы всегда молодые, старые уже не творят", - ответила Миронова, добавив, что цифры в этом вопросе не имеют значения.

"Интриги, скандалы, расследования... Пора раскрывать имя творца!", "Скоро до ноги доживем", "Так не честно", "Машенька, какие прекрасные фото! Столько света, любви и счастья! Рука Творца, а лик Богини!","Творил творец не рукой, конечно, но снимок шикарный", "О! Греческий отец - не то Ваш, не то ребенка", "Когда мы его уже увидим?", "Покажите мужа, сил нет никаких", "Было бы интереснее посмотреть на лицо творца", - пишет разочарованная публика.

Напомним, Мария Миронова тщательно скрывает личность своего мужа. По слухам, она ждет ребенка от некоего судовладельца с греческими корнями, который ради нее бросил жену с детьми. Актриса, правда, опровергла эту информацию и заявила, что расскажет о супруге тогда, когда сочтет нужным.

Первым мужем Марии был бизнесмен Игорь Удалов. В браке, который продлился до 1999 года, родился сын Андрей. Второй раз она вышла замуж за советника президента Российской академии наук Дмитрия Клокова. Однако после пяти лет брака ушла от второго мужа и вернулась к Удалову. Кстати, с обоими супругами после разводов артистка умудрилась остаться в хороших отношениях. Позже ходили слухи о романе Мироновой с сыном Любови Полищук, актером Алексеем Макаровым. Однако звезда эту информацию опровергала. Она говорит, что с Алексеем просто дружит, причем с детства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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