2019-09-18T22:42:41+03:00
Звезды

Климова показала Порошину в окружении Куценко и Бойко

Многодетная мама удивила поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Порошина не так давно радовалась, что смогла феноменально похудеть благодаря собственной диетеПорошина не так давно радовалась, что смогла феноменально похудеть благодаря собственной диетеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мария Порошина в начале года стала мамой в пятый раз. Однако не стала засиживаться в декретном отпуске и почти сразу вернулась на съемочную площадку. Актриса - единственная кормилица в семье, поэтому ей приходится много работать. На днях она вернулась из Крыма, где была на гастролях.

Екатерина Климова в блоге разместила фотографию, на которой она запечатлена с Марией Порошиной, Ярославом Бойко и Гошей Куценко. Многодетные мамы прекрасно выглядят. Поклонники особо отметили, как постройнела Мария. В ярко-оранжевых джинсах и такого же цвета майке она, по словам подписчиков, выглядит как школьница.

Порошина не так давно радовалась, что смогла феноменально похудеть благодаря собственной диете. Мария назвала ее "90 дней". Суть программы заключается в чередовании продуктов по четыре дня. В первые четыре дня Порошина питается только белковой пищей. Следующие четыре - в приоритете крахмальный рацион, далее - углеводный, а потом фруктовый. И так несколько раз по кругу. Каждое утро звезда выпивала стакан воды. А один день в месяц многодетная мама отказывалась от мяса. По ее словам, это способствовало выводу токсинов из организма.

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До новых встреч!
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Не прошли подписчики мимо и того факта, что Порошина гастролирует в компании Ярослава Бойко. Дело в том, что им постоянно приписывают роман. Ходили даже слухи, что своего пятого ребенка - сына Андрея - актриса родила от коллеги по сериалу "Всегда говори всегда".

Сам Бойко всяческие инсинуации отвергает. "Конечно, ничего не было. Это все глупости. Мы давно привыкли к этому, 15 лет все обсуждают, - не раз заявлял артист. - Зато продюсеры рады. Мы сейчас в спектакле играем. И зал всегда полный". Бойко, кстати 20 лет счастлив с балетмейстером Рамуной Ходоркайте. Пара воспитывает сына Максима и дочь Эмилию. Также у Бойко подрастает внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской.

Что касается Гоши Куценко, то у Марии с бывшим мужем сохранились прекрасные отношения. В прошлом году, когда речь зашла о том, что актриса будет воспитывать своего долгожданного сына без мужа, Гоша выдвинул свою кандидатуру на роль отца малыша. "Хочешь я буду отцом твоего ребеночка? Опыт у нас есть! И он - прекрасен!", - предложил актер.

Напомним, Порошина и Куценко вместе воспитали дочку Полину. Ей сейчас 23 года. В следующем браке с Ильей Древновым у Марии родились еще три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. Прошлым летом актриса ушла от мужа и вскоре родила пятого ребенка. Она назвала сына Андреем. Имя его отца актриса до сих скрывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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