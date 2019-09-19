Врач впервые обнародовал диагноз Анастасии Заворотнюк и раскрыл подробности лечения

Свершилось то, чего так долго ждали поклонники Анастасии Заворотнюк. Академик РАН Александр Коновалов впервые рассказал подробности диагноза актрисы. Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко также раскрыл детали лечения звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Анастасия Заворотнюк при первых симптомах заболевания обратилась НМИЦ. Специалисты обследовали актрису, после чего она решила лечиться в Германии. По словам Александра Коновалова, там артистку успешно прооперировали.

"Операция - это важно, но это не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение. Помимо возможности радикального удаления опухоли необходимы лучевая терапия, облучение", - рассказал академик в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, это составная часть общей терапии таких больных. "Это не простые препараты, а препараты, которые годятся только для определенной опухоли. И все это очень дорогое лечение", - подчеркнул Коновалов.

Он отметил, что диагностированная у актрисы глиобластома является одной из самых распространенных опухолей. "Одна из самых опасных и трудно излечимых. Даже, по сути, неизлечимых опухолей", - отметил специалист.

Академик пояснил, что в редких случаях ее можно вылечить, но важную роль играет генетика больного. "То, что обозначается одним термином «глиобластома», объединяет разные варианты опухолей. Некоторые из них оказываются чувствительными к определенным препаратам, химиопрепаратам", - рассказал Коновалов.

Напомним, 18 сентября появилась информация о том, что Анастасии Заворотнюк стало лучше. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в сознании и самостоятельно дышит. А в больнице у ее палаты и на этаже поставили круглосуточную охрану. Это произошло после того, как папарацци пытались проникнуть к звезде. Меж тем, семья Анастасии Заворотнюк по-прежнему молчит о ее состоянии.