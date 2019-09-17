Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа

Анастасия Заворотнюк впервые узнала о своем диагнозе "злокачественное новообразование головного мозга" от немецких врачей. Именно в Германии в апреле этого года она была прооперирована.

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа. Немецкие специалисты пошли на этот шаг, чтобы добраться до опухоли. Рядом с актрисой все это время была мама.

Женщины вернулись из Германии в Москву 25 июня. В ночь на 26 июня Заворотнюк стало плохо. У нее поднялось давление, мучили нестерпимые головные боли, пишет сайт "mk.ru".

Бригаду "скорой", которую вызвали в Крекшино, где живет актриса с семьей, она встретила в постели. Не могла встать. Анастасия была в сознании, общалась и сама сообщила о своем диагнозе. Показала медицинские выписки на немецком языке.

Приехавшие медики отметили факт хирургического вмешательства. Половина головы артистки была вскрыта, виднелись швы. Она сильно пополнела. При оказании медпомощи присутствовали мама и старшая дочь Анастасии.

Стоит отметить, что 16 сентября на Первом канале вышел спецвыпуск программы "Пусть говорят", посвященный Анастасии Заворотнюк. Сосед актрисы - фигурист Алексей Ягудин - рассказал, что летом во время прогулок с детьми он видел "скорую", которая практически ежедневно дежурила возле ее дома. Ягудин рассказал, что на вопросы о состоянии здоровья Анастасии ближайшие друзья отвечают односложно: "Молимся!".

В свою очередь, телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к родным Заворотнюк: "Семье Насти сейчас очень важно сделать то, что в свое время не сделал я. А именно: сделать официальное, публичное заявление... Это освободит семью от домыслов, это поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку...". Напомним, родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" хранят молчание и не комментируют слухи о ее состоянии здоровья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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