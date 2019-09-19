Подарки к Новому году: импортное вино подорожает на 10%

С 2020 года увеличатся акцизы на вино и шампанское. Причем и на импортное, и на свое. Закон об этом Госдума приняла в окончательном третьем чтении.

На обычные (так называемые тихие, то есть не шипучие) вина ставка акциза поднимется с нынешних 18 руб. до 31 руб. за литр, на игристые и шампанское — с 36 руб. до 40 руб. При этом вводится еще и новый акциз — на виноград, сусло и виноматериалы, которые используются при производстве вина.

Логика подсказывает, что с Нового года вино и шампанское должны подорожать. Но эксперты объясняют, что не все так просто.

- Вырастут цены на импортные вина и вина, сделанные в России из импортных виноматериалов. Где-то в пределах 10%, - объяснил корреспонденту «КП» Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России. - Что касается отечественного вина, сделанного из своего, российского, винограда, то для таких производителей в этом же законе предусмотрен налоговый вычет. И у них сохранятся те же затраты на акциз или они даже уменьшатся. Таким производителям нет смысла повышать цены, а может быть, кто-то их и понизит.

Столь накрученная схема поддержки родных производителей понадобилась, чтобы вписаться в нормы Всемирной торговой организации, куда входит и Россия. Сейчас для некоторых видов отечественных вин действует пониженная ставка акциза — и это считается нарушением правил ВТО. Предоставлять же своим производителям налоговые вычеты эти правила не запрещают.

Кроме того, отечественные виноделы постоянно жаловались, как им невыгодно самим растить виноград. Продукция получается слишком дорогая. И потому проигрывает в глазах потребителей той, которая лишь разливается в России из дешевых импортных виноматериалов. После Нового года такая условно отечественная продукция уже не будет столь же дешевой, поскольку на нее повышение акцизов распространяется сполна.

Как говорят эксперты, так же особо заметны новшества будут для недорогих импортных вин типа чилийских, которых сейчас на полках наших супермаркетов куда больше, чем отечественных. В стоимости дорогого вина акциз теряется, а вот стоит ли бутылка 300 или 330 рублей, для покупателя зачастую существенно.

КСТАТИ

Вейпы тоже подорожают

Тем же законом введен и еще один новый вид акциза — на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. То есть модные ныне вейпы. Он в 2020 году составит 50 руб. (за одно устройство). А потом будет повышаться на 2 рубля в год.

Впрочем, акцизы на все обычные виды табака, а также сигареты, тоже традиционно повысятся. Любителям затянуться не оставляют никаких лазеек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минфин повышает минимальную цену на шампанское

Станет ли шампанское более качественным после повышения цен?

Самое дешевое шампанское должно подорожать сразу на 21% - с 164 до 207 рублей. Приказ Министерства финансов о повышении начальной стоимости появился на официальном портале правовых актов. (подробности)

ЕЩЕ

Какое российское игристое самое лучшее: исследование Роскачества

Какое оно - идеальное шампанское для встречи Нового года, выяснили эксперты после первого этапа исследования российского игристого

Минпромторгом и Минсельхозом России совместно с Роскачеством запустили проект «Винный гид России», для которого закупили более 300 российских марок вина. На днях завершился первый этап проверки игристых вин. Из 50 игристых вин качественными оказались 37. (подробности)