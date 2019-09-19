Злой рок «прекрасной няни»: у американского «двойника» Анастасии Заворотнюк после съемок обнаружили рак

Когда Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, поклонники зашептались о проклятии сериала «Моя прекрасная няня». Мистика или нет, но актеров ситкома одного за другим косят страшные болячки и преследуют невзгоды: Жанна Фриске, которая пробовалась на роль няни Вики, скончалась от глиобластомы (такой же диагноз поставили Заворотнюк), от рака умерла и Любовь Полищук, Павел Сердюк в 20 лет облысел из-за стресса, у Бориса Смолкина завели уголовное дело на сына...

Но, оказывается, злой рок сериала проявил себя еще раньше. Дело в том, что наш ситком - это адаптация телехита «Няня», который шел в Америке с 1993 по 1999 годы. Сериал о взбалмошной гувернантке Фрэн Файн, которая попадает в дом богатого бродвейского продюсера и становится культурным потрясением для всех домочадцев, растянулся на шесть сезонов (в российской версии их стало семь). Няня Фрэн так полюбилась зрителям, что ситком показали в 60 странах мира, сняли десятки адаптаций. В том числе и в России...

Обложка американского сериала "Няня"

Главную роль в заокеанском хите сыграла актриса Фрэнсин Дрешер, для которой эта работа стала главной в карьере: за экранизацию судьбы мисс Файн звезда получила две премии «Эмми» и удостоилась двух номинаций «Золотого глобуса». Созвучие ее имени с героиней совсем не случайно. Дело в том, что Фрэнсин еще и автор сценария — всю историю она придумала от начала до конца, а образ эксцентричной няни списала с себя самой.

- О, это было совершенной случайностью, счастливой случайностью! - щебетала актриса в многочисленных интервью. - Какое-то время я часто навещала в Лондоне подругу, вы все ее знаете - супермодель Твигги. И вот пока она работала, я развлекала ее дочку, это было так весело. И в какой-то момент подумала — да это же готовый сюжет! Да и зря что ли я замужем за кинопродюсером (после выхода «Няни» Фрэнсин развелась с продюсером и режиссером Питером Марком Джейкобсоном. - Ред.)? Пришла к Питеру, он сказал «Окей», и мы вдвоем набросали сценарий. А знаете, как я продала эту идею? Просто летела в одном самолете с сотрудниками телекомпании, пересела к ним в бизнес-класс и уболтала. Безусловно, «Няня» это лучшее, что со мной случалось!

Кадр из нашего сериала "Моя прекрасная няня"

Но так Дрешер думала недолго. Сразу после окончания сериала, в июне 2000 года, вечно занятой актрисе пришлось бросить работу из-за страшного диагноза. Когда у Фрэнсин обнаружили рак матки, ей было всего 42.

- Я только что развелась и переехала на новое место, это было так тяжело, - рассказывала актриса в книге «Рак-шмак». - До этого у меня было все: прекрасный дом, чудесные друзья и муж, с которым мы вместе создали «Няню». Но... я была несчастна. Когда ты осуществляешь свою мечту, ты опустошаешься. Именно поэтому я решила изменить свою жизнь. И вдруг — приговор врачей.

В течение двух лет актриса обращалась к восьми докторам, но помочь ей смог только один. Невероятно, но Фрэнсин смогла победить болезнь даже без операции!

- Доктор долго меня расспрашивала, хочу ли я иметь детей, и в итоге отговорила от операции, посоветовав принимать настои лечебных китайских трав, - писала Дрешер. - В тот момент я решила больше не посещать гинекологов и закупила огромную сумку различных трав. Я пила настои в течение двух лет, и мой организм очистился. Так я победила самую опасную болезнь и хочу всем рассказать об этом. Сила находится в нас самих, и это лучшее лекарство.

После чудесного исцеления Дрешер создала фонд в поддержку женщин, страдающих от онкологии. Главная цель организации - обеспечить раннюю диагностику рака, для чего актриса и меценаты не жалеют денег. Свою программу 61-летняя Дрешер и сегодня несет по всему миру, разъезжая по странам в качестве посла по вопросам здравоохранения женщин.

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