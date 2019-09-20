Семейные тайны Заворотнюк: поездки в Иерусалим, проклятие бывшего мужа и молитвы о Жанне Фриске

Надежный тыл у Анастасии Заворотнюк крепкий. Верный муж, с которым она обрела настоящее женское счастье, заботливые дети и мама, которая стала главной помощницей после рождения 11 месяцев назад младшей дочки Милы. Сейчас за здоровье Насти молятся не только близкие и друзья, но и мужчины, с которыми у нее случились скандальные расставания. Листаем семейный фотоальбом актрисы и рассказываем о важных и сложных этапах ее жизни.

1973 год

Настя с бабушкой по материнской линии Анной Андреевной. Фото: личный архив

Настя с бабушкой по материнской линии Анной Андреевной. Будущая звезда родилась и росла в Астрахани и даже успела год отучиться на истфаке Астраханского пединститута. А потом бросила и рванула в столицу, где поступила в школу-студию МХАТ.

1991 год

Уже в студенческие годы Анастасия снялась в своем первом фильме «Машенька». Фото: личный архив

Уже в студенческие годы Анастасия снялась в своем первом фильме «Машенька». А, получив диплом, стала актрисой театра под руководством Олега Табакова. Отработала 10 лет, выходила на сцену в 29 спектаклях, но её любимая роль до сих пор - Варя из спектакля «Страсти по Бумбарашу».

1994 год

С первым мужем Олафом Шварцкопфом актриса познакомилась в 1993 году в «Табакерке».Фото: СОЦСЕТИ

С первым мужем Олафом Шварцкопфом актриса познакомилась в 1993 году в «Табакерке» на дне рождении Евгения Миронова. Бизнесмен жил в Таллине, но ради жены переехал в Москву, где занялся торговлей и взял в свою фирму на работу брата Насти. Свадьбу сыграли в Астрахани: невеста выбрала для торжественного дня черное платье. «Из ЗАГСа мы приехали в хрущевку Настиных родителей, нас встречала ее бабушка с иконкой в руках», - вспоминает Олаф. Он попытался исполнить мечту жены и повез ее на ПМЖ в Эстонию. Заворотнюк сразу по приезду побежала устраиваться в Русский театр в Таллине, но ее не взяли, разъяснив, что карьеру она там не построит. Настя расстроилась и молодые вернулись в Москву. Олаф рассказывал, что в разгар их отношений Настя забеременела, но у нее случился выкидыш. Позже мужчина узнал, что жена якобы сама избавилась от ребенка. Олаф быстро надоел Насте, и она ушла, забрав из совместно нажитого имущества лишь кухонный комбайн. Позже мужчина жаловался, что именно в то самое время у его экс-супруги начался роман с владельцем автосалонов Дмитрием Стрюковым.

Олаф Шварцкопф считает, что у них с Настей были разные цели в жизни: «Мне хотелось простой семьи, обычного счастья, а ей - славы, богатства, огромного дома, ярких ролей, выходов в свет...» Бывший летчик Олаф вскоре создал новую семью, но с женой вновь расстался и стал отцом-одиночкой - сам воспитывает дочь Виолетту.

Сейчас Олаф Шварцкопф узнает о здоровье Насти только из новостей, раньше он дружил с братом актрисы Святославом, но мужчина умер полтора года назад. Олаф не держит зла на Настю и желает ей скорейшего выздоровления.

2002 год

В браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым Анастасия родила дочь Анну и сына Майкла. Фото: архив «Комсомольской правды»

В браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым Анастасия родила дочь Анну и сына Майкла. Жили богато: второй ребенок актрисы появился на свет в самом «звездном» роддоме Лос-Анджелеса. Стрюков купил жене строительный бизнес в США: она выкупала квартиры на первом этапе строительства, а потом продавала готовые за большие суммы. Неплохо зарабатывала.

Семейную идиллию нарушили съемки в сериале «Моя прекрасная няня». Между Настей и женатым Сергеем Жигуновым вспыхнули чувства и начался роман. Развод со Стрюковым был скандальным, сопровождался взаимными обвинениями. «Мы по суду всё разделили, и она от меня ничего не получила. Я за два дня до нашей с ней свадьбы оформил землю, на которой сейчас стоит дом, на себя. А Настя рассчитывала на деньги от продажи дома, потому что от первого брака она ничего не получила», - рассказывал после развода второй муж Заворотнюк. Насте осталась жить с детьми в шикарной квартире, папарацци охотились за Жигуновым, который спешил на свидания к «няне Вике». Стрюков был обижен и в то время рассказывал в интервью о том, что у Насте к продюсеру Жигунову «меркантильные интересы». В адрес экс-жены было сказано много неприятного. Теперь Дмитрий счастливо женат, воспитывает сына.

2007 год

Настя с Сергеем Жигуновым на «Кинотавре» в Сочи. Пара была счастлива в гражданском браке два года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этом фото Настя с Сергеем Жигуновым на «Кинотавре» в Сочи. Пара была счастлива в гражданском браке два года. Жигунов дарил Заворотнюк бриллианты, снимал в кино (так их фильм «Код Апокалипсиса» провалился в прокате). Расставание было скандальным, и вскоре Жигунов вернулся к жене. Недавно в программе «Судьба человека» Сергей Жигунов так анализировал роман с Заворотнюк: «Это была непростая история. Нужно быть осторожнее в таких ситуациях. С другой стороны, люди могут быть счастливы вместе, а они не свободны. Я не знал, как правильнее - быть счастливым или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать. Что честнее? Но все заканчивается, и хорошо, что все закончилось именно так...»

2014 год

Настя отдыхает с Петром Чернышевым на Сицилии. Фото: инстаграм Анастасии Заворотнюк

На фото Настя отдыхает с третьим мужем фигуристом Петром Чернышевым на Сицилии. Служебный роман на съемках телешоу «Танцы на льду» вылился в счастливый брак. Актриса и спортсмен поженились в 2008 году. Петр подружился с детьми жены и окружил ее заботой и финансовым благополучием. Чернышев занимается постановкой ледовых представлений и катается в шоу и спектаклях.

2015 год

Заворотнюк в паломнической поездке в Иерусалиме. Фото: личный архив

Заворотнюк в паломнической поездке в Иерусалиме. На этом фото она пишет пожелание послушницам храма Александра Невского в Иерусалиме. Актриса часто посещала святые места, и молилась не только о благополучии и здоровье членов семьи, но и о том, чтобы у них с мужем появился ребенок.

2015 год

Когда стало известно о болезни Жанны Фриске, Настя переживала и молилась о ее здоровье. Фото: кадр Первого канала/»Минута славы»

Когда стало известно о болезни Жанны Фриске, Настя переживала и молилась о ее здоровье. Заворотнюк много лет помогает благотворительным фондам и участвует в их мероприятиях. Когда Жанна умерла, Настя написала на своей странице в инстаграме личные переживания: «Мы всегда надеемся на чудо и верим в мечту. Сегодня вспомнилось, как несколько лет назад на проекте «Минута славы» наш с Егором Дружининым очень интересный подопечный мечтал спеть с Жанной Фриске, и мы ее пригласили. Она приехала, как всегда, сияющая и жизнелюбивая, и в очередной раз подарила всем праздник. К несчастью, не каждая мечта сбывается и не у каждой истории в жизни счастливый финал. Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда все обрывается на взлете. Глубокие и самые искренние соболезнования родным и близким...»

2018 год

Настя сама сделала это фото: дочь Анна на выпускном у Майкла. Фото: инстаграм Анастасии Заворотнюк

Настя сама сделала это фото: дочь Анна на выпускном у Майкла. Сейчас сын актрисы студент МГИМО, а тогда Настя делилась эмоциями: «Мой дорогой сыночек, я знаю, сколько у тебя умений и талантов, какой огромный в тебе заложен потенциал, и твердо уверена, что ты обязательно добьешься успеха! Мои любимые совсем уже повзрослевшие дети! Самое большое счастье - видеть счастливыми вас!»

2019 год, март

Настя с мужем и дочкой Милой. Фото: инстаграм Анастасии Заворотнюк

Настя с мужем и дочкой Милой. Семья счастлива вместе. Тогда в интервью актриса советовала женщинам после 40 рожать и ничего не бояться: «Нужно не смотреть в глаза страхам, а решиться и «прыгнуть». Все говорят, что материнство приносит радость. Но передать это словами невозможно, пока ты не взглянешь в глаза собственному ребенку, не потрогаешь эти маленькие ручки и ножки. Когда ты решаешься, все складывается будто само собой, все вокруг

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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