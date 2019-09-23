Горячие точки глобального потепления: Мегаполисы греют планету – и сами же страдают

Дома у вас наверняка тепло и уютно. Но есть свои "горячие точки": конфорки газовой плиты, утюг, зимой ещё и батареи. А в масштабе всей планеты такими "конфорками" для климата стали большие города. Именно мегаполисы признаны главными виновниками глобального потепления, их называют "точками нагрева планеты". Но сами же горожане и расплачиваются, природа справедлива.

КАТАКЛИЗМ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

- 90 процентов катастроф и чрезвычайных ситуаций в городах связаны с погодой. А в связи с изменением климата количество таких катаклизмов увеличивается, - с нерадостным сообщением выступил на Климатическом форуме городов в Москве Александр Бакланов, научный сотрудник исследовательского департамента Всемирной метеорологической организации. - Но мы пожинаем плоды, так как именно города и ответственны в первую очередь за глобальное потепление. Потому что 70% выбросов парниковых газов приходится на города.

С чрезвычайными ситуациями из-за погодных напастей в общем-то все понятно. Вы и сами сейчас вспомните эмоциональными, а то и непечатными словами, ливни, после которых улицы превращаются в реки, а машины в подводные лодки. Или ветродуй, поваливший дерево во дворе. Ураганы, ледяные дожди, снегопады, аномальная жара или мороз – экстремальных явлений становится больше, и это одно из самых опасных проявлений глобального потепления.

Не то чтоб ураганы целились именно в мегаполисы. Просто города более уязвимы. Промчится шквал по чистому полю – ничего. А в каменных джунглях на его пути рекламные щиты, строительные краны, парки с деревьями - хоть что-нибудь, да порушит. Так же и с другими погодными катаклизмами.

Города играют роль самых горячих “конфорок” для климатаФото: REUTERS

20 ГЛАВНЫХ “ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ”

- Две трети населения Земли сейчас живет в городах, - напоминает Пироска Остлин, исполняющая обязанности директора Европейского регионального бюро ВОЗ. А к 2050 году горожан станет еще больше - три четверти жителей планеты.

- Города будут играть важнейшую роль в формировании новой климатической реальности, - уверен Иван Филютич, эксперт проекта “Зеленые города”.

Глядя на эти цифры, начинаешь представлять себе планету, сплошь покрытую автотрассами и застроенную многоэтажками. Но нет. Какими бы резиновыми ни казались Москва, Стамбул или Лондон, города занимают всего лишь 2% территории Земли!

И они реально играют роль тех самых горячих “конфорок” для климата. Города выбрасывают в атмосферу 70% всех парниковых газов. Каким образом? Дымят автомобили и общественный транспорт, ТЭЦ – отопление нужно жилым домам и офисам, электричество тоже. Плюс промышленность, которая сосредоточена вблизи крупных городов.

Норвежские ученые из Технологического университета Тронхейма подсчитали, какие мегаполисы вредят климату больше всех. Сравнили 13 тысяч городов на всех континентах. Лидером, точнее, антилидером, оказался Сеул, столица Южной Кореи. Следом – китайский Гуанчжоу и Нью-Йорк. Из российских городов в двадцатку “глобальных конфорок” вошла Москва. В основном же там азиатские мегаполисы (Шанхай, Сингапур, Токио...), американские (Лос-Анджелес, Чикаго...), есть даже два африканских города (Каир и Йоханнесбург).

Что еще узнали норвежцы? Чем богаче город – тем больше его “карбоновый след”, то есть количество парниковых газов, которыми он пополняет и без того перегретую атмосферу. Прямо либо косвенно. Ибо прямые выбросы (от автомобилей, ТЭЦ) в 2 – 3 раза меньше, чем косвенные: от того количества энергии и топлива, что тратится на обеспечение горожан хлебом и зрелищами. Супермаркеты, рестораны, торговые центры – товары нужно привезти, подогреть или охладить, на все тратится энергия, сжигается топливо, новые порции СО2 отправляются в атмосферу....

Чем богаче город – тем больше его “карбоновый след”Фото: REUTERS

И ЗА ТЫСЯЧУ КИЛОМЕТРОВ НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ

По городской “остров тепла” сейчас слышали все, не только климатологи. В Москве всегда на пару градусов теплее, чем в Подмосковье, особенно ночью. Это эффект каменных джунглей – дороги, тротуары и бетонные дома аккумулируют тепло. У них другая отражающая способность, цемент и асфальт по-другому взаимодействуют с влагой, чем земля и леса. И вуаля – особый микроклимат.

Но, оказывается, мегаполисы влияют на погоду даже за тысячи километров за МКАДом! Причем не обязательно нагревают воздух, все сложнее: из-за городских “островов тепла” меняется движение воздушных потоков на огромных территориях. Ученые из Университетов Калифорнии и Флориды считают, что именно этим можно объяснить, почему в одних регионах потепление заметнее, чем в других.

- Густонаселенные районы вдоль восточного и западного побережья США, а также в Евразии, расположены как раз на пути важных атмосферных потоков. Дополнительное тепло, поступающее в атмосферу из мегаполисов, нарушает нормальную циркуляцию атмосферы. А это влияет на погоду даже за тысячи километров, - объясняют исследователи.

ИЗ ДОМА НА РАБОТУ БЕЗ ПОГОДНЫХ ПРОБОК

Что делать? На эту тему составили гигабайты докладов и отчетов. Но вкратце, путей всего два, и идти по ним надо одновременно.

Во-первых, снижать выбросы парниковых газов. Способов много. Один пример – электромобили или гибриды вместо дизельных и бензиновых машин. По Москве, кстати, электробусы уже колесят. Или строительство энергоэффективных домов. В Европе, например, для окон в новых офисных зданиях используют не обычное стекло, а работающее одновременно и солнечной панелью.

- Здания – самый большой источник парниковых газов, именно здесь главная возможность для их сокращения. Наша задача к 2050 году свести выбросы к нулю, - делится подробностями Стелиос Диакулакис, заместитель регионального директора по Европе Ассоциации С40, объединяющей города, озабоченные борьбой с глобальным потеплением. Сейчас в ней уже 94 года, где живут в общей сложности 700 миллионов человек. Москва в том числе.

- Климатические планы разработали Лондон, Париж, Чикаго и другие мегаполисы, - добавляет Марина Фалалеева, руководитель международного общественного объединения «Экопроект» из Беларуси.

Один из способов снизить выбросы парниковых газов - использовать электромобили или гибриды вместо дизельных и бензиновых машинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Второй путь - делать жизнь в городах комфортнее и безопаснее с учетом меняющегося климата. Ведь глобальное потепление уже идет. И до конца 21 века точно не остановится, вопрос лишь в темпах. И тут эксперты сходятся в том, что единого рецепта нет. Все зависит от климата и ландшафта каждого города. И правда: ну как сравнить Санкт-Петербург с Дубаем! В пустыне от зноя спасаться надо, у нас от ливней и наводнений (подъем уровня Мирового океана – еще один риск для прибрежных мегаполисов).

- Города сейчас практически не думают о климатическом комфорте. В южных городах под маркой благоустройства спиливают деревья, создающие тень. А в северных городах строят фонтаны, хотя там это скорее символ красивой жизни. У нас дефицит проектировщиков, которые могут предложить проекты для северного города, засушливого или приморского. Это утилитарные задачи, которые не защитят от изменений климата, но сделают жизнь комфортнее, - переносит проблему на житейский уровень архитектор Никита Асадов.

У метеорологов своя задача – точно предсказывать все погодные капризы и опасности. Причем для конкретного района города, а не просто “местами дождь”. И это реально, уверяет климатолог Павел Константинов:

- Уровень технологий сейчас такой, что можно рассчитать климатически комфортный путь из дома на работу, причем с учетом вашего здоровья, возраста и привычек. Года через два по приложению в смартфоне мы будем выбирать, например, самый прохладный маршрут в летнюю жару – как сейчас ищем дорогу, где меньше пробок. Это не футурология, это уже практически здесь и сейчас.

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