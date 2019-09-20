2019-09-20T18:10:38+03:00
Звезды

Ирина Шейк в откровенном наряде чуть не упала на подиуме

Модель едва устояла на ногах на модном показе в Милане [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Ирина Шейк чуть не упала прямо во время дефилеИрина Шейк чуть не упала прямо во время дефилеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Ирина Шейк принимает участие в миланской Неделе моды. В рамках мероприятия состоялся показ Moschino, где 33-летняя манекенщица чудом устояла на ногах.

Ирина Шейк чуть не упала прямо во время дефиле. Опытная модель приняла участие в показах итальянских брендов Bottega Veneta и Moschino. Но на последнем и случился казус.

Креативный директор Дома Moschino Джереми Скотт нарядил бывшую возлюбленную Брэдли Купера в желтое боди в виде скрипки с вышивкой и черным шлейфом, дал ей в руки сумку в виде нот. Откровенный наряд демонстрировал ее стройные ноги и красивые обнаженные плечи. В руках модель тоже держала ноты.

irinashaykirinashayk
Ирина Шейк блистает в Милане
76461 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Также на Шейк красовались туфли на шпильках. Они-то и сыграли с моделью злую шутку. Во время дефиле Ирина зацепилась каблуком за небольшое возвышение на подиуме. Девушка поскользнулась, не удержав равновесие, едва не упав. Впрочем, ветеран модельного бизнеса справилась с ситуацией и, с гордо поднятой головой и невозмутимым лицом, завершила свой выход.

irivsgeoirivsgeo
Бывшая возлюбленная Брэдли Купера надела желтое боди в виде скрипки с вышивкой
112 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Отметим, на создание новой коллекции Джереми Скотта вдохновило творчество Пабло Пикассо. Многие модели выходили на подиум в нарядах в виде различных музыкальных инструментов. "Музы вдохновляют художников, а художники вдохновляют мир", - объявил тему шоу Скотт.

moschinomoschino
На создание новой коллекции Джереми Скотта вдохновило творчество Пабло Пикассо
82342 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А вот выход Ирины Шейк на показе Bottega Veneta прошел без конфузов. На презентации весенне-летней коллекции Дэниела Ли манекенщица вышла в черном платье-блейзере с огромной сумкой-мешком через плечо. Яркие плетеные босоножки стали прекрасным дополнением к стильному образу.

Ирина Шейк чуть не упала на подиуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ирина Шейк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Умер актер Игорь Шибанов, игравший в «Брате» и «Улицах разбитых фонарей»
Минюст опроверг информацию об отмене некоторых профессиональных праздников
Мужчину, грозившегося взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
«Можем, но не торопимся»: Трамп заявил, что США способны нанести удар по 15 объектам Ирана
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков вступился за Кокорина, которому отказали в регистрации
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армейское питание
В Госдуме прокомментировали заявление Киева о деградации санкций против России
В Минтрансе выступили за сохранение профессиональных праздников
При взрыве машины на юге Афганистана погибли 39 человек
«Нью-Йорк опустошен»: Трамп иронично прокомментировал выход из предвыборной гонки мэра Билла де Блазио
Киев назвал условие снятия блокады с Донбасса
Актер Павел Устинов освобожден из СИЗО по решению Мосгорсуда
США ввели санкции против национального банка Ирана
Стало известно, почему россияне предпочитают отечественные курорты Турции
Британский рэпер вынес на сцену муляж отрубленной головы Бориса Джонсона
Расстрелявшему коллег на «Рязанском проспекте» полицейскому грозит пожизненное заключение
Захарова назвала претензии Эстонии к СССР "юридически ничтожными"
Названа дата встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом
МИД Украины констатировал развал санкционного режима против России
Главный нарколог Минздрава об эпидемии болезней от вейпов в СМШ: «Это заставляет задуматься о запрете их в России»
Песков заявил, что у Путина не бывает полноценных выходных
Украина рассматривает возможность покупки российского газа
Пронесшему в самолет бомбу в мясорубке мужчине грозит пожизненный срок
Штурм Зоны 51 трансляция. У военной базы США в Неваде собирается толпа
Виктор Бут о первом с 2012 года свидании с семьей: «Еле узнал дочь»
Названы популярные направления на новогодние праздники у россиян