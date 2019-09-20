Ирина Шейк в откровенном наряде чуть не упала на подиуме

Ирина Шейк принимает участие в миланской Неделе моды. В рамках мероприятия состоялся показ Moschino, где 33-летняя манекенщица чудом устояла на ногах.

Ирина Шейк чуть не упала прямо во время дефиле. Опытная модель приняла участие в показах итальянских брендов Bottega Veneta и Moschino. Но на последнем и случился казус.

Креативный директор Дома Moschino Джереми Скотт нарядил бывшую возлюбленную Брэдли Купера в желтое боди в виде скрипки с вышивкой и черным шлейфом, дал ей в руки сумку в виде нот. Откровенный наряд демонстрировал ее стройные ноги и красивые обнаженные плечи. В руках модель тоже держала ноты.

irinashayk Ирина Шейк блистает в Милане

Также на Шейк красовались туфли на шпильках. Они-то и сыграли с моделью злую шутку. Во время дефиле Ирина зацепилась каблуком за небольшое возвышение на подиуме. Девушка поскользнулась, не удержав равновесие, едва не упав. Впрочем, ветеран модельного бизнеса справилась с ситуацией и, с гордо поднятой головой и невозмутимым лицом, завершила свой выход.

irivsgeo Бывшая возлюбленная Брэдли Купера надела желтое боди в виде скрипки с вышивкой

Отметим, на создание новой коллекции Джереми Скотта вдохновило творчество Пабло Пикассо. Многие модели выходили на подиум в нарядах в виде различных музыкальных инструментов. "Музы вдохновляют художников, а художники вдохновляют мир", - объявил тему шоу Скотт.

moschino На создание новой коллекции Джереми Скотта вдохновило творчество Пабло Пикассо

А вот выход Ирины Шейк на показе Bottega Veneta прошел без конфузов. На презентации весенне-летней коллекции Дэниела Ли манекенщица вышла в черном платье-блейзере с огромной сумкой-мешком через плечо. Яркие плетеные босоножки стали прекрасным дополнением к стильному образу.