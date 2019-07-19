"Расслабься и смотри": Ирина Шейк показала смелое фото
Ирине Шейк некогда горевать по поводу расставания с Брэдли Купером. Супермодель за последний месяц успела несколько раз выйти на подиум и сняться для ряда изданий. Кроме плотного рабочего графика, который расписан буквально по минутам, манекенщица успевает проводить время и со своей двухлетней дочкой. Лея растет настоящей красавицей. Впрочем, ей есть в кого.
Ирина Шейк снялась в очень провокационной фотосессии. Модель украсила обложку испанского Vogue. "Сиди. Расслабься и смотри мою обложку", - оставила комментарий в блоге супермодель, разместив смелое фото.
Визажисты отлично поработали над образом жгучей брюнетки: мейкап с акцентом на золотистые тени и ярко-красные губы, гладко зачесанные волосы и почти обнаженное тело. Шейк позировала в черном нижнем белье, изображая в кадре страсть.
В новой фотоистории Ирина Шейк продемонстрировала настоящее искусство соблазна. Она предстала в образе амазонки. Фотосессия, снятая в Лос-Анджелесе, является шестой обложкой Vogue Spain для Ирины.
Авторами откровенной фотосессии в ретро-стиле выступили культовые Луиджи Мурену и Янго Хензи. Дуэт итальянского и швейцарского фотографов известен в фешн-индустрии.
Кстати, обложку Ирина опубликовала в разгаре набега российских пользователей соцсетей на Инстаграм Леди Гаги. Певицу называют виновницей разрыва Шейк с Брэдли Купером.
«Русский бунт» в инстаграме Леди Гаги.В инстаграме Леди Гаги творится что-то невероятное! Вся наша страна объединилась, чтобы отомстить певице за Ирину Шейк
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ирина Шейк: досье KP.RU»