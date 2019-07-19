2019-07-19T18:01:26+03:00
Звезды

"Расслабься и смотри": Ирина Шейк показала смелое фото

33-летняя модель продемонстрировала настоящее искусство соблазна
Ольга ЛИБГАРДТ
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Супермодель за последний месяц успела несколько раз выйти на подиум и сняться для ряда изданийСупермодель за последний месяц успела несколько раз выйти на подиум и сняться для ряда изданийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ирине Шейк некогда горевать по поводу расставания с Брэдли Купером. Супермодель за последний месяц успела несколько раз выйти на подиум и сняться для ряда изданий. Кроме плотного рабочего графика, который расписан буквально по минутам, манекенщица успевает проводить время и со своей двухлетней дочкой. Лея растет настоящей красавицей. Впрочем, ей есть в кого.

Ирина Шейк снялась в очень провокационной фотосессии. Модель украсила обложку испанского Vogue. "Сиди. Расслабься и смотри мою обложку", - оставила комментарий в блоге супермодель, разместив смелое фото.

irinashaykirinashayk
Sit back... relax... and watch
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Визажисты отлично поработали над образом жгучей брюнетки: мейкап с акцентом на золотистые тени и ярко-красные губы, гладко зачесанные волосы и почти обнаженное тело. Шейк позировала в черном нижнем белье, изображая в кадре страсть.

В новой фотоистории Ирина Шейк продемонстрировала настоящее искусство соблазна. Она предстала в образе амазонки. Фотосессия, снятая в Лос-Анджелесе, является шестой обложкой Vogue Spain для Ирины.

Авторами откровенной фотосессии в ретро-стиле выступили культовые Луиджи Мурену и Янго Хензи. Дуэт итальянского и швейцарского фотографов известен в фешн-индустрии.

Кстати, обложку Ирина опубликовала в разгаре набега российских пользователей соцсетей на Инстаграм Леди Гаги. Певицу называют виновницей разрыва Шейк с Брэдли Купером.

«Русский бунт» в инстаграме Леди Гаги.В инстаграме Леди Гаги творится что-то невероятное! Вся наша страна объединилась, чтобы отомстить певице за Ирину Шейк

ИСТОЧНИК KP.RU

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