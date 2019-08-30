Дерзкая Ирина Шейк в нижнем белье и колготках забыла надеть юбку

Не успела Ирина Шейк вернуться в Нью-Йорк после европейских каникул, которые она провела вместе с мамой, как восхитила поклонников. 33-летняя модель предстала в дерзком образе.

Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером полностью погрузилась в работу. Так, на днях в ее блоге появились кадры откровенной фотосессии, на которой она предстает полностью обнаженной. На одном из снимков она сидит спиной к камере, а на другом - лицом, прикрывая руками грудь.

А несколько часов назад 33-летняя манекенщица разместила видео, на котором предстала в черном нижнем белье, капроновых колготках и на шпильках. Примечательно, что юбку Шейк надевать не стала, ограничившись лишь пиджаком из лаковой кожи. Роковой образ дополнила яркая красная помада на губах.

irinashayk Walking into the weekend like...

Красавица прокомментировала, что это стиль для уикенда. Правда, сомнительно, что кто-то из девушек осмелился бы выйти в таком виде из дома.

irinashayk Ирина Шейк с мамой

Ирина выглядит очень дерзко. Это отметили ее подписчики. Смелый образ звезды подиума пришелся им по душе. Они отметили восхитительную фигуру модели и ее бесконечные ноги.

Отметим, на следующей неделе в Нью-Йорке стартует Неделя моды. Она откроет сезон смотров коллекций в главных мировых столицах моды. Скорее всего Ирина Шейк приглашена в качестве модели на многие показы. Возможно, ее выход в белье и колготках стал своеобразной репетицией.