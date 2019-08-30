2019-08-30T22:50:00+03:00
Звезды

Дерзкая Ирина Шейк в нижнем белье и колготках забыла надеть юбку

33-летняя модель заявила, что это стиль для уикенда
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина ШейкИрина ШейкФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Не успела Ирина Шейк вернуться в Нью-Йорк после европейских каникул, которые она провела вместе с мамой, как восхитила поклонников. 33-летняя модель предстала в дерзком образе.

Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером полностью погрузилась в работу. Так, на днях в ее блоге появились кадры откровенной фотосессии, на которой она предстает полностью обнаженной. На одном из снимков она сидит спиной к камере, а на другом - лицом, прикрывая руками грудь.

А несколько часов назад 33-летняя манекенщица разместила видео, на котором предстала в черном нижнем белье, капроновых колготках и на шпильках. Примечательно, что юбку Шейк надевать не стала, ограничившись лишь пиджаком из лаковой кожи. Роковой образ дополнила яркая красная помада на губах.

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Walking into the weekend like...
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Красавица прокомментировала, что это стиль для уикенда. Правда, сомнительно, что кто-то из девушек осмелился бы выйти в таком виде из дома.

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Ирина Шейк с мамой
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Ирина выглядит очень дерзко. Это отметили ее подписчики. Смелый образ звезды подиума пришелся им по душе. Они отметили восхитительную фигуру модели и ее бесконечные ноги.

Отметим, на следующей неделе в Нью-Йорке стартует Неделя моды. Она откроет сезон смотров коллекций в главных мировых столицах моды. Скорее всего Ирина Шейк приглашена в качестве модели на многие показы. Возможно, ее выход в белье и колготках стал своеобразной репетицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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