2019-07-28T17:19:48+03:00
Звезды

Ирина Шейк утешилась в компании бывшего мужа Дженнифер Энистон

Между супермоделью и актером пробежала искра
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Ирина Шейк и актер Джастин Теру - звездная пара.Ирина Шейк и актер Джастин Теру - звездная пара.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Не успели утихнуть разговоры о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера, как поползли слухи о том, что супермодель, возможно, состоит в новых серьезных отношениях. Поговаривают, что ее избранником стал бывший муж Дженнифер Энистон - актер Джастин Теру.

Ирина Шейк и Брэдли Купер разъехалась более месяца назад. При этом общественность пристально следит за личной жизнь звезд. Так, голливудский актер после расставания с супермоделью сблизился с Леди Гагой. Меж тем, о личной жизни Ирины до сих пор не было ничего известно.

irinashaykirinashayk
Ирина Шейк неоднократно предупреждала о том, что не любит афишировать свою личную жизнь
439836 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Периодически она выходит в свет в обществе дочки - двухлетней Леи. Не так давно Ирину заметили в компании Алека Максвелла, креативного директора британского Vogue. Впрочем, романтики в их общении даже и близко нет и быть не может. Алек уже давно занят Эдвардом Эннинфулом, главным редактором глянцевого издания. С Ириной же его связывает исключительно дружба и многолетние профессиональные отношения.

Но на днях появилась информация, что модель снова начала ходить на свидания. Не так давно она утешилась в компании экс-супруга Дженнифер Энистон. Как пишет Gossip Cop, по словам инсайдера, между Шейк и Джастином Теру пробежала искра. "Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь", - отметил инсайдер.

justintherouxjustintheroux
Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон в 2018 году
41969 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но это не значит, что Шейк готова кидаться с головой в новые отношения. В окружении звезды говорят, что ей важно привести свою жизнь и чувства в порядок после тяжелого разрыва с Купером. Модель отклонила приглашение Теру на его день рождения. Пока она не хочет привлекать внимание к их роману.

Напомним, в начале лета появились слухи, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Первое время поклонники отказывались верить сплетням, но все указывало на то, что это правда. Модель перестала выходить в свет с возлюбленным, а также переехала жить в Нью-Йорк вместе с дочкой Леей, которой в марте 2019 года исполнилось два года. Ходили слухи, что причиной разрыва отношений стала мама актера, с которой русская красавица так и не смогла подружиться.

Позже и вовсе поползли слухи об измене голливудского актера. Поклонники пары уверены, что Купера увела из семьи Леди Гага. Певица снялась в его фильме "Звезда родилась", где они убедительно сыграли любовь. В начале июля и появились сведения о переезде обладательницы нескольких "Грэмми" к голубоглазому сердцееду. По прибытии в коттедж певица выбросила вещи Ирины Шейк из дома и решила сменить мебель. После таких тревожных известий поклонники Шейк ополчились против Гаги и стали писать ей гневные комментарии и сообщения в соцсетях.

Меж тем, сами Шейк и Купер неоднократно предупреждали о том, что не любят афишировать свою личную жизнь. Поэтому по сей день хранят гробовое молчание.

«Русский бунт» в инстаграме Леди Гаги.В инстаграме Леди Гаги творится что-то невероятное! Вся наша страна объединилась, чтобы отомстить певице за Ирину Шейк

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ирина Шейк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россиянин Даниил Квят стал третьим на гонке Гран-при Германии "Формулы-1"
В Батуми устроили митинг в поддержку налаживания отношений с Россией
Парад кораблей в честь дня ВМФ России прошел в сирийском Тартусе
Партия Нетаньяху использовала плакат с Путиным в предвыборной кампании
Президент Киргизии: мы намерены двигаться вперед вместе с Россией
Партия Зеленского предложила разделить Украину на префектуры
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие
МВД: Большинство задержанных на незаконной акции в Москве приезжие
На Аляске прошли испытания новейшей израильской системы ПРО
МИД Украины выразил протест из-за "несогласованной" поездки Медведева в Крым
Жертвами непогоды в Италии стали не менее трех человек
При сходе оползня в Мьянме погибли 14 человек
Зеленский поздравил украинцев с Днем крещением Руси-Украины
Пользователи соцсетей ужаснулись состоянием украинских электричек