Ирина Шейк утешилась в компании бывшего мужа Дженнифер Энистон

Не успели утихнуть разговоры о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера, как поползли слухи о том, что супермодель, возможно, состоит в новых серьезных отношениях. Поговаривают, что ее избранником стал бывший муж Дженнифер Энистон - актер Джастин Теру.

Ирина Шейк и Брэдли Купер разъехалась более месяца назад. При этом общественность пристально следит за личной жизнь звезд. Так, голливудский актер после расставания с супермоделью сблизился с Леди Гагой. Меж тем, о личной жизни Ирины до сих пор не было ничего известно.

irinashayk Ирина Шейк неоднократно предупреждала о том, что не любит афишировать свою личную жизнь

Периодически она выходит в свет в обществе дочки - двухлетней Леи. Не так давно Ирину заметили в компании Алека Максвелла, креативного директора британского Vogue. Впрочем, романтики в их общении даже и близко нет и быть не может. Алек уже давно занят Эдвардом Эннинфулом, главным редактором глянцевого издания. С Ириной же его связывает исключительно дружба и многолетние профессиональные отношения.

Но на днях появилась информация, что модель снова начала ходить на свидания. Не так давно она утешилась в компании экс-супруга Дженнифер Энистон. Как пишет Gossip Cop, по словам инсайдера, между Шейк и Джастином Теру пробежала искра. "Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь", - отметил инсайдер.

justintheroux Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон в 2018 году

Но это не значит, что Шейк готова кидаться с головой в новые отношения. В окружении звезды говорят, что ей важно привести свою жизнь и чувства в порядок после тяжелого разрыва с Купером. Модель отклонила приглашение Теру на его день рождения. Пока она не хочет привлекать внимание к их роману.

Напомним, в начале лета появились слухи, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Первое время поклонники отказывались верить сплетням, но все указывало на то, что это правда. Модель перестала выходить в свет с возлюбленным, а также переехала жить в Нью-Йорк вместе с дочкой Леей, которой в марте 2019 года исполнилось два года. Ходили слухи, что причиной разрыва отношений стала мама актера, с которой русская красавица так и не смогла подружиться.

Позже и вовсе поползли слухи об измене голливудского актера. Поклонники пары уверены, что Купера увела из семьи Леди Гага. Певица снялась в его фильме "Звезда родилась", где они убедительно сыграли любовь. В начале июля и появились сведения о переезде обладательницы нескольких "Грэмми" к голубоглазому сердцееду. По прибытии в коттедж певица выбросила вещи Ирины Шейк из дома и решила сменить мебель. После таких тревожных известий поклонники Шейк ополчились против Гаги и стали писать ей гневные комментарии и сообщения в соцсетях.

Меж тем, сами Шейк и Купер неоднократно предупреждали о том, что не любят афишировать свою личную жизнь. Поэтому по сей день хранят гробовое молчание.