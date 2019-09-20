Валентина Гафта перевели в элитную клинику

В конце июля Валентин Иосифович был госпитализирован с инсультом в одну из московских больниц. Состояние было тяжелым. Медикам удалось спасти его жизнь. А после больницы его направили в реабилитационный центр.

- Сейчас он в находится в новой, очень хорошей больнице, - сообщил нам пасынок Гафта Михаил Левитин. - Восстановление идет медленно, но главное — у нас появилось ощущения, что оно происходит. Валентин Иосифович потихоньку говорит, может подолгу сидеть на кровати, настроение у него оптимистичное. Но процесс восстановления будет долгим, это уже понятно.

Как рассказали друзья Валентина Иосифовича, на днях вышла новая книжка Гафта «Избранное», в которую вошли не только его эпиграммы, но и проза, стихи, воспоминания, поэма-пьеса «Сон Гафта...».

Эта новость очень обрадовала народного артиста. Правда свою книгу он пока не видел. Ждет, когда принесут друзья.

Через неделю, если все пойдет нормально, Валентина Гафта смогут навестить в больнице его коллеги. Мы желаем любимому артисту скорейшего выздоровления.

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