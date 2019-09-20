Шесть лет колонии в благодарность врачу

"Завели уголовное дело", "арестовали", "отправили в СИЗО" - почти каждый день в медицинских группах в различных социальных сетях можно встретить такие заголовки. Все это не про грабителей, не про убийц, не про растратчиков бюджета в особо крупных размерах - все это про врачей!

Если заняться калькуляцией, то вполне может получиться, что в среднем каждый день какой-то врач попадает под каток правосудия. А что удивительного? Страна то большая, народа много, и жалоб на врачей день ото дня всё больше и больше.

Врачебное сообщество привычно ноет и закатывает истерики с соцсетях, но никаких разумных и эффективных действий не предпринимает.

Обычно все заканчивается рамочками на аватарках с констатацией "Я - ...." где вместо многоточия - фамилия очередного врача, попавшего под уголовную статью.

Вот и в течение прошедшей недели постоянно попадается мне на глаза очередная слезница, призывающая "посочувствовать" очередным коллегам, на которых следователи надели наручники. Поскольку таких историй, как я уже сказал, очень и очень много, мозг, по законам нейрофизиологии перестаёт реагировать на такие раздражители, что, конечно, не есть хорошо.

С другой стороны, я с немалой долей скептицизма отношусь к такого рода завываниям, так как изнанку нашей медицины знаю не понаслышке.

Что же случилось на этот раз? За что отправили под арест сразу двух достаточно молодых хирургов, один из которых - не много ни мало, доктор наук и профессор?

В публикации, призывающей подписать петицию, сказано:

"Уважаемые коллеги, пациенты, все кто неравнодушен!

В четверг 12 сентября 2019 года в Нижегородской области арестованы наши коллеги, сердечно-сосудистые хирурги Кудыкин Максим Николаевич и Васягин Андрей Николаевич. Оба они преданные своей работе, спасшие сотни жизней врачи. Им предъявлены обвинения в части 3 статьи 159 части 2 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

В 2015 году, спасая конечность пациента, они предложили ему приобрести стент у компании поставщика этого расходного материала. К сожалению больница на тот момент стентами для периферийных артерий не располагала. Конечность была спасена, а пациент написал жалобу в соответствующие инстанции, и вот сейчас, спустя почти 4 года врачей внезапно задержали. Менее чем через сутки от момента задержания, 13 сентября суд вынес постановление об аресте наших коллег на 2 месяца".

Да, думаю, какой нехороший пациент попался! Ему, понимаешь, ногу спасли, а он - жалобу накатал!

Кручу ленту дальше. Тут попадается заголовок "Перед операцией надо заплатить: нижегородских врачей подозревают в вымогательстве - Россия 24".

Ну, думаю, неужели врачей стали брать за то, что пациенты их "благодарят"? Мне становится интересно. Смотрю видео по ссылке. Выясняется, что речь идет о тех же самых врачах.

В новостном сюжете - синхрон с тем самым пациентом, которому "спасли конечность", только вот пациент... на одной ноге. Вторая - та самая, которую "спасли" - ампутирована по самую верхнюю треть бедра!

То есть, как то не очень понятно, о чем говорится в призыве коллег, что они имеют в виду, когда пишут "Конечность была спасена, а пациент написал жалобу в соответствующие инстанции".

Я, как любой человек, понимаю, что никто не может стопроцентно гарантировать результат лечения. Не всегда удается спасти человека или, в данном случае, спасти пораженную конечность. Но, наверно, выходя с таким массовым призывом поддержать коллег, нужно очень корректно обращаться с информацией.

Тем более нужно быть безукоризненными, если вы имеете смелость клеймить журналистов за то, что они "все перевернули с ног на голову".

Вот уж не знаю, кто что перевернул, но пациент - вот он, в кадре, и лично рассказывает, как все было: "Первый раз я сто двадцать пять тысяч (125 000) переводил на фирму "Антей"... кхм... якобы за оборудование. Вторая операция... Эта операция не получилась... Вторую операцию как бы предложили за восемьдесят тысяч (80 000 рублей)"

Все это происходило в больнице Дзержинска, где работали арестованные. Через месяц ногу пациенту ампутировали уже в Нижнем Новгороде.

Голос корреспондента: "Сами хирурги объясняли пациентам, что платить приходится за стенты, специальные катетеры, и другие расходные, но весьма дорогостоящие материалы".

Фирма "Антей", на счет которой переводились деньги за медицинские изделия, никогда не занималась торговлей медоборудованием, а продавала автозапчасти. Около года назад данная компания обанкрочена.

В кадре пострадавший пациент говорит: "По данным следствия, 125 человек проходит по "черной бухгалтерии" врача Васягина".

И, как "розочка на торте" - фотографии, появившиеся в сети накануне ареста - хирурги позируют перед объективом с огромными суммами денег.

За все эти "достижения" грозит хирургам аж до 6 лет колонии!

Во всех скандальных медицинских историях я, как правило, на стороне пациентов.

Хотя коллегам сочувствую, но интересы пациента - важнее.

Исключение составляют ситуации, когда врачей "бьют", т.е. сажают, возбуждают уголовное дело явно ни за что.

Данная ситуация, на мой взгляд, к таковым не относится. Но это пусть решает следствие и суд.

Тут у каждого "своя правда".

ПРАВДА ПАЦИЕНТОВ.

Не нужно забывать, и врачам в том числе, что все мы, вне зависимости от образования, уровня интеллекта и достатка - пациенты. Пациент, приходя в государственную больницу, вправе рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь и в объёме, предусмотренном законом РФ. Соответственно, все подобные закупки "оборудования", "расходников" и прочего - НЕЗАКОННЫ!

То, что некоторые, нечистые на руку хирурги сделали себе из этого кормушку - это не секрет. Это ОЧЕНЬ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЁННАЯ ПРАКТИКА!

Я абсолютно уверен, что на этих строках врачи начнут выть и плеваться, но это - правда! И не нужно делать удивленное или возмущенное лицо, и увещевать, что "это всё в интересах пациента!" Враньё! В 90% случаев - это способ получить "прибавку к зарплате". "Сосудистым" пациентам предлагают заплатить за "стенты" - это такой "эндопротез кровеносного сосуда", обеспечивающий сохранность просвета от "закупорки".

Катетеры для эндоваскулярных операций - тоже стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч... долларов.

С травматологических больных "выжимают" деньги за оборудование для остеосинтеза - пластины, штифты, и прочее, так как это все высокотехнологичные изделия, стоят они недешево - несколько десятков тысяч рублей.

Список можно продолжить.

Надо понимать, что для пациента это огромные деньги! Судите сами: пациент на видео заплатил 214 000 рублей! И это не Москва, а Дзержинск Нижегородской области. Доходы у людей там - в два-три раза меньше, чем в Москве. Это как если бы в Москве заплатить полмиллиона, а то и больше!

Опять же - какие могут быть "доплаты" в государственной больнице?

Хотите зарабатывать - идите в частную клинику. Только не идут что-то. Потому что частных клиник на всех не хватает. А тут - на государственном оборудовании, в государственных палатах, за государственный счет - почему бы не полечить больного "на коммерческой основе".

Да это – «уголовка» в чистом виде, и не надо делать "недоуменное" лицо.

ПРАВДА ВРАЧЕЙ.

Несмотря на всё вышесказанное, у врачей в этой ситуации тоже есть своя правда.

Если рассмотреть эту историю - могли этому пациенту сразу ногу ампутировать - и всё! И были бы правы - и по закону, и по понятиям. На самом деле, ОМС, т.е. наша бесплатная, государственная медицина, вовсе не гарантирует высокотехнологичное лечение. У больного облитерирующий атеросклероз? Что делать - либо ампутация, либо иди в Минздрав, выбивай квоту на высокотехнологичное лечение. Если у больного ситуация экстренная, а не плановая - то выбор еще меньше - либо ампутация, либо дай денег врачу. Тут пациенты уже воскликнут: "Ага!"

Вот те и "Ага!" В большинстве случаев пациенты сами умоляют врача решить проблему - ведь речь, как правило, об экстренных случаях идет, т.е. вопрос жизни и смерти, или, как минимум - спасти конечность, или стать инвалидом!

Врачи тоже люди, и хотят жить, только от уголовной ответственности это не освобождает.

Итого: я категорически против двойной бухгалтерии и сования денег в карман белого халата. Мне это всегда было противно - и как врачу, и как пациенту. НО И САЖАТЬ ВРАЧЕЙ В СИЗО ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ - ДИКОСТЬ!

Не тот уровень общественной опасности деяния, и не тот масштаб злоупотреблений. Уважаемые труженики Следственного комитета! Вы лучше займитесь "полковниками Захарченко". Там один на тысячу таких, как хирурги Васягин и Кудыкин, потянет! И славы больше, и пользы Отечеству!

Выпустите хирургов из СИЗО, пусть больных лечат, искупая своим честным медицинским трудом возможную вину!