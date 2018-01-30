"Ошибка не врачебная, а судебная"

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:03:51+03:00

Герман Пятов о судьбе своей коллеги Елены Мисюриной: "Я абсолютно уверен, что в деле врача Елены Мисюриной наступил перелом в позитивную сторону". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наш колумнист предсказывает, чем закончится дело Елены Мисюриной, и как это скажется на нашем здоровье [видео]

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В заголовок колонки я вынес цитату сразу из двух источников: из своей предыдущей колонки в "Комсомольской правде", написанной два дня назад, т.е. через 4 дня после приговора Елене Мисюриной, и из заявления Леонида Печатникова, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития, сделанному сегодня, т.е. всего лишь через неделю после вынесения приговора.

Вот что конкретно сказал заместитель мэра Москвы:

"К сожалению, мои седые волосы, занимаемое положение и больше количество женщин в зале не позволяет мне говорить то, что я думаю по этому поводу. Тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что, по-видимому, произошла большая судебная ошибка".

Дело врача Елены Мисюриной: Теперь умрете без помощи.Врач-хирург, бывший работник скорой помощи Герман Пятов в эфире Радио Комсомольская правда объясняет, что произошло и почему это опасный инцидент.

Из этого мы с вами можем сделать вывод, что власть в лице заместителя столичного мэра не только услышала общество в целом и "Комсомольскую правду" в частности, но и быстро отреагировала в позитивном ключе.

Заместитель мэра Москвы по соцвопросам Леонид Печатников в пресс-центре "Комсомолки".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель столичного мэра обещал самую широкую поддержку Елене Мисюриной, а саму ситуацию с приговором врача к реальному сроку охарактеризовал почти в тех же выражениях, в которых я описывал её в своей позавчерашней колонке:

"Как врач я смотрел историю болезни этого пациента, мне представляется обвинение, которое было вынесено врачу, на мой взгляд, абсурдно".

"Это, вообще, беспрецедентный случай"- добавил Леонид Печатников.

Кроме Леонида Печатникова заявления по этому резонансному случаю сделал и сам мэр, Сергей Собянин: "Крайне озабочен делом врача Елены Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее, такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью".

Таким образом, я абсолютно уверен, что в деле врача Елены Мисюриной наступил перелом в позитивную сторону. Я не сомневаюсь, что теперь дело будет пересмотрено, и отменят не только приговор, но снимут обвинение, так как никакой причинно-следственной связи между действиями гематолога Мисюриной и смертью пациента нет.

Сообщение в твиттере столичного градоначальника.

Казалось бы, на этом данную историю можно было бы закончить… Но!

Как пациентов, так и журналистов волнует вопрос: «кто же виноват в смерти пациента, и кого будут судить?»

Данный пациент, как выяснилось, страдал тремя серьезнейшими заболеваниями. Был диагностирован рак простаты, миелофиброз, или по другому - острый миелолейкоз, по поводу которого ему и делали биопсию костного мозга, и несахарный диабет. Любое из этих заболеваний могло пациента убить. И, случись это не после биопсии, которую произвела врач Мисюрина, а, например, после того, как пациент съел борщ в столовой, то что? Судили бы повара и дали бы два года реального срока лишения свободы?

И дело было четыре с половиной (!) года назад. Я думаю, сейчас факты установить не получится, какие бы предположения о том, что же случилось с пациентом, не высказывали многочисленные и весьма титулованные эксперты из медицинского сообщества.

Несмотря на то, что медицинское сообщество негодует по поводу "охоты на врачей", которую "начал" Следственный Комитет, я лично считаю, что сам факт того, что глава СК Александр Бастрыкин вообще занялся проблемами здравоохранения - факт позитивный.

Да, не все гладко, и не того врача выбрали для показательной порки… Но! Москва не сразу строилась! Экспертное медицинское и юридическое сообщество должно помочь в этом деле Следственному Комитету и другим органам власти, чтобы уточнить формулировки, выработать критерии правовой оценки результатов работы медиков. Ведь проблем в здравоохранении у нас огромный ворох, страдают и пациенты, страдают и врачи. И тут, вне всяких сомнений, есть над чем работать.

Ведь глава Следственного Комитета не от хорошей нашей жизни занялся вопросом «врачебных ошибок». Что, у нас вообще нет врачей, которые заслуживают наказания? Ведь полно случаев реальной врачебной халатности, неоказания помощи больным, да банального вымогательства мзды у пациентов, наконец! Ведь если взять прошедший, 2017-й год, то его можно обозначить лозунгом: «Когда же, наконец, регулятор наведет порядок в здравоохранении, и защитит пациентов от врачей, а врачей от пациентов?». И большая часть моих публикаций в «Комсомольской правде» за 2017 год посвящена именно этим бедам.

Когда я пишу «регулятор», я подразумеваю не немощное министерство здравоохранения, а реальную власть: следственный комитет, прокуратуру, Президента, наконец.

И резонансное дело врача Елены Мисюриной привлекло к проблемам здравоохранения внимание всех слоев общества, всех ветвей власти. И, может быть, наконец, что-то стронется с мертвой точки!

Возмущение несправедливым приговором Елене Мисюриной консолидировало людей, и люди выступили не как неорганизованное множество обывателей, а как гражданское общество. Так давайте использовать это не только в данном, частном случае, а займемся решением проблем здравоохранения вообще!

Так победим!

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