Только на одном нашем сайте я с колонкой про "Одессу" уже третья. И это еще одно доказательство в пользу того, какая выгодная и благодарная тема эта "Одесса". Всего-то и нужно - создать некую форму и набить ее чем угодно. "Ах, как мы любим Одессу", - хором скажут зрители и простят режиссеру любую невнятицу.

И я бы так сказала и простила, благодаря советско-ностальгическому чувству, которое что в "Одессе", что в "Оттепели", играет основную роль. Но определенно, в одно море не зайдешь дважды. То, что блестяще удалось режиссеру в "Оттепели", в новом фильме вышло не так блестяще.

"На Дерибасовской случилася холера, ее схватила одна Ъ от кавалера", - пелось в одной советской песенке семидесятых годов. Время действия фильма - семидесятые. Место действия - "жемчужина у моря", закрытая на карантин из-за эпидемии холеры.

Надо сказать, что Одесса у Тодоровского получилась, что удивительно, ведь подлинного города в кадре нет, а съемки велись в четырех других локациях (Украина закрыла въезд некоторым членам съемочной группы). Казалось бы - дело за малым. Наполнить созданную форму веселым шурум-бурумом в виде скетчей из жизни членов одной семьи, приехавшей к дедушке и бабушке (Ярмольник и Розанова) погостить. По этому пути режиссер и попытался пойти, но, как справедливо отметила коллега Наталья Барабаш, история не сложилась, магия не сработала.

Долгие два часа нам по очереди показывают что-то типа новелл о каждой семье, соединившейся в доме. Чтобы компенсировать нехватку динамики, режиссер сдавливает пространство до предела, загоняя героев в угол и - неожиданно решает проблему с помощью моря. Деспотичная мать (Ксения Раппопорт) подгнабливает мужа, композитора-алкоголика, и вечно просиживающую за книжками дочь. В момент очередного семейного конфликта дочь исчезает, чтобы ночью искупаться в море. Девочка возвращается в уже примирившуюся на почве общего поиска семью.

Вторая семья неожиданно объявляет за столом, что планирует эмигрировать в Израиль. Известие вызывает неудовольствие у всех, особенно у деда-Ярмольника, чье согласие нужно получить для выезда за границу. Дед решительно восстает, шумно ссорится со всеми, идет к морю, чтобы напиться холерной водицы и умереть. Случившийся понос примиряет старика с родными и с жизнью.

Третья история, по-видимому, очень личная, поскольку в ней задействован сам прототип режиссера, мальчик Валера, как две капли воды похожий на Тодоровского в юности. Папа Валеры, модный журналист-международник (Евгений Цыганов) попадает в ситуацию набоковского Гумберта, "распустив слюни" на пятнадцатилетнюю соседку. Сужение пространства в этой истории показано нагляднее всего. Карантинная Одесса схлапывается до причаленного круизного лайнера "Абхазия", куда Валера с папой переселяются подальше от соблазна и далее - до темного угла каюты, где папа с пятнадцатилетней Лолитой целуются и едва не доходят до греха... но - вмешивается море.

Не знаю, какова идея этого фильма. То ли "в любой непонятной ситуации иди к морю". То ли это про особенность Одессы, что ее не задушишь, не убьешь, потому что у нее морюшко. То ли это гимн Тодоровского самому себе про то, как ему удалось вывести свою местечковость на общемировой уровень. (Не зря в финале бабушка рассуждает о том, что Валеру отдали изучать немецкий язык).

Но почему-то эпизоды пролетают "мимо".

С тем, почему женщины в фильме показаны предельно асексуально - еще можно мириться. Видимо, здесь имела место некая душевная травма режиссера, показанная в фильме: озабоченная немолодая дама на корабле вдруг обнажается перед маленьким Валерой. После такого потрясения долго не захочешь изображать женщину как женщину.

Но вот какая травма должна была случиться, чтобы смешные скетчи он превратил в совершенно несмешные пародии на "Покровские ворота", "Особенности национальной рыбалки" и "Про уродов и про людей" - я не знаю.

Возможно, дело не в режиссере, а в актерах. Евгений Цыганов с вечным выражение скуки и пресыщенности на лице сам скучен до смерти. Ярмольник так себе, хорош разве что в сцене, когда в траурных черных трусах до колена идет хлебать холеры из моря.

Еще со времен "Ликвидации" стало очевидно, что актеров, умеющих достоверно сыграть одессита, у нас почти не осталось. Фильм "Одесса" это продемонстрировал еще раз.

Сколько ни старается Ирина Розанова воспроизводить немецкие конструкции на русском языке - получается прилежно и неестественно. А ведь основной комедийный и ностальгический эффект должен был создаваться за счет звучания одесской речи и билингвальности семьи. Только что глава семейства орал за столом, требуя не произносить "нехорошее слово еврей", потому что в семье все "русские", по крайней мере "советские" - и вот под накалом эмоций незаметно сам для себя уже переходит на идиш. Но про "незаметно для себя" - так должно было быть. А по факту очень слышно, как скрипят мозгами Ярмольник с Розановой, припоминая заученные фразы. (Кстати, как выиграл бы фильм, если бы вместо никакой Розановой роль исполнила Инна Чурикова!).

Достойно на общем унылом фоне выглядит разве что Ксения Раппопорт. Правда, с оговоркой, что Ксения - некомедийная актриса и, очевидно, сама не поняла, в каком жанре выступает. А в сухом остатке посмеяться в "Одессе" можно разве что над безуспешной попыткой евреев изобразить евреев. Так и хочется процитировать чьи-то строчки: "В "Одессу" двинувшись поспешно, актеры вдруг соображают, что обрусели так успешно, что их евреи раздражают".

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