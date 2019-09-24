Дидье Маруани требует с Киркорова 15 миллионов
В Пресненский суд Москвы поступил иск от французского певца Дидье Маруани о защите чести и достоинства.
Артист требует с Филиппа Киркорова и некоторых СМИ 15 миллионов рублей.
Маруани обиделся, что Киркоров назвал его вымогателем, а ряд российских СМИ процитировал короля российской сцены.
- Иск к нам пока не приходил, - сказал KP.RU адвокат Александр Добровинский. - Не удивлюсь, если Маруани в числе ответчиков указал и «Комсомольскую правду» за цитирование интервью Филиппа Киркорова.
Напомним: судебные баталии Киркорова и Маруани длятся уже не первый год. Маруани периодически подаёт в суд на Киркорова и каждый раз с треском проигрывает.
Филипп Киркоров - Жестокая любовь.Подробно: http://lopat.in/020104 В 2001 году Филипп Киркоров представил легендарную песню Жестокая любовь , которая стала хитом на все времена. Песня была з...
Напомним: Маруани обвинял Киркорова в том, что певец якобы использовал фрагмент его мелодии Symphonic Space Dream в своей песне «Жестокая любовь».
Хотя автор этого хита не Киркоров, а композитор Олег Попков. Последний, узнав об иске Маруани, провёл расследование, разузнал, что француз зарегистрировал свою мелодию лишь в 2008 году. А Попков «Жестокую любовь»— в 2000-м. Но этому предшествовал ещё один громкий скандал. Следственные органы, куда обратился Киркоров с жалобой на вымогательство Маруани, задержали лидера группы Space с сумкой денег в одном из столичных банков. Эту спецоперацию российский певец и его адвокат Александр Добровинский придумали, чтобы разоблачить Маруани, который, со слов Киркорова, вымогал у него миллион евро.
SPACE - Symphonic Space Dream.
Впоследствии Маруани было отказано в иске.
Чем сейчас закончится очередной «крестовый поход» француза остаётся только догадываться.
Сравниваем «Жестокую любовь» Киркорова с «Symphonic Space Dream» Маруани.Лидер группы Space обвиняет российского Короля эстрады в плагиате
КСТАТИ
Филипп Киркоров о вымогательстве Маруани: Не по своей воле я оказался в центре настоящего боевика!
Король эстрады рассказал, как он стал жертвой обмана.
В минувший вторник правоохранительные органы задержали в столице французского музыканта Дидье Маруани и его адвоката Игоря Трунова по подозрению в вымогательстве. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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