Дидье Маруани требует с Киркорова 15 миллионов

В Пресненский суд Москвы поступил иск от французского певца Дидье Маруани о защите чести и достоинства.

Артист требует с Филиппа Киркорова и некоторых СМИ 15 миллионов рублей.

Маруани обиделся, что Киркоров назвал его вымогателем, а ряд российских СМИ процитировал короля российской сцены.

- Иск к нам пока не приходил, - сказал KP.RU адвокат Александр Добровинский. - Не удивлюсь, если Маруани в числе ответчиков указал и «Комсомольскую правду» за цитирование интервью Филиппа Киркорова.

Напомним: судебные баталии Киркорова и Маруани длятся уже не первый год. Маруани периодически подаёт в суд на Киркорова и каждый раз с треском проигрывает.

Филипп Киркоров - Жестокая любовь.Подробно: http://lopat.in/020104 В 2001 году Филипп Киркоров представил легендарную песню Жестокая любовь , которая стала хитом на все времена. Песня была з...

Напомним: Маруани обвинял Киркорова в том, что певец якобы использовал фрагмент его мелодии Symphonic Space Dream в своей песне «Жестокая любовь».

Хотя автор этого хита не Киркоров, а композитор Олег Попков. Последний, узнав об иске Маруани, провёл расследование, разузнал, что француз зарегистрировал свою мелодию лишь в 2008 году. А Попков «Жестокую любовь»— в 2000-м. Но этому предшествовал ещё один громкий скандал. Следственные органы, куда обратился Киркоров с жалобой на вымогательство Маруани, задержали лидера группы Space с сумкой денег в одном из столичных банков. Эту спецоперацию российский певец и его адвокат Александр Добровинский придумали, чтобы разоблачить Маруани, который, со слов Киркорова, вымогал у него миллион евро.

SPACE - Symphonic Space Dream.

Впоследствии Маруани было отказано в иске.

Чем сейчас закончится очередной «крестовый поход» француза остаётся только догадываться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/590241" frameborder="0"></iframe> Сравниваем «Жестокую любовь» Киркорова с «Symphonic Space Dream» Маруани.Лидер группы Space обвиняет российского Короля эстрады в плагиате

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