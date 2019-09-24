2019-09-24T14:31:47+03:00
Происшествия

Дидье Маруани требует с Киркорова 15 миллионов

Француз обиделся на обвинения в вымогательстве [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Французский певец Дидье Маруани требует с Филиппа Киркорова и некоторых СМИ 15 миллионов рублей.Французский певец Дидье Маруани требует с Филиппа Киркорова и некоторых СМИ 15 миллионов рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Пресненский суд Москвы поступил иск от французского певца Дидье Маруани о защите чести и достоинства.

Артист требует с Филиппа Киркорова и некоторых СМИ 15 миллионов рублей.

Маруани обиделся, что Киркоров назвал его вымогателем, а ряд российских СМИ процитировал короля российской сцены.

- Иск к нам пока не приходил, - сказал KP.RU адвокат Александр Добровинский. - Не удивлюсь, если Маруани в числе ответчиков указал и «Комсомольскую правду» за цитирование интервью Филиппа Киркорова.

Напомним: судебные баталии Киркорова и Маруани длятся уже не первый год. Маруани периодически подаёт в суд на Киркорова и каждый раз с треском проигрывает.

Филипп Киркоров - Жестокая любовь.Подробно: http://lopat.in/020104 В 2001 году Филипп Киркоров представил легендарную песню Жестокая любовь , которая стала хитом на все времена. Песня была з...

Напомним: Маруани обвинял Киркорова в том, что певец якобы использовал фрагмент его мелодии Symphonic Space Dream в своей песне «Жестокая любовь».

Хотя автор этого хита не Киркоров, а композитор Олег Попков. Последний, узнав об иске Маруани, провёл расследование, разузнал, что француз зарегистрировал свою мелодию лишь в 2008 году. А Попков «Жестокую любовь»— в 2000-м. Но этому предшествовал ещё один громкий скандал. Следственные органы, куда обратился Киркоров с жалобой на вымогательство Маруани, задержали лидера группы Space с сумкой денег в одном из столичных банков. Эту спецоперацию российский певец и его адвокат Александр Добровинский придумали, чтобы разоблачить Маруани, который, со слов Киркорова, вымогал у него миллион евро.

SPACE - Symphonic Space Dream.

Впоследствии Маруани было отказано в иске.

Чем сейчас закончится очередной «крестовый поход» француза остаётся только догадываться.

Сравниваем «Жестокую любовь» Киркорова с «Symphonic Space Dream» Маруани.Лидер группы Space обвиняет российского Короля эстрады в плагиате

КСТАТИ

Филипп Киркоров о вымогательстве Маруани: Не по своей воле я оказался в центре настоящего боевика!

Король эстрады рассказал, как он стал жертвой обмана.

В минувший вторник правоохранительные органы задержали в столице французского музыканта Дидье Маруани и его адвоката Игоря Трунова по подозрению в вымогательстве. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт Киркорова и Маруани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Скончавшийся на ринге боксер оказался не тем спортсменом, за кого себя выдавал
Житница России: В Алтайском крае намолотили четыре миллиона тонн зерна
Mercedes отозвал из России более 4,6 тысяч микроавтобусов
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну
Россияне предпочти дачу отдыху за границей
Спикер Палаты общин: работа британского парламента начнется «без промедления» 25 сентября
"Ямал" подтвердил случаи перегрузок на шасси самолетов SSJ-100
Психологи объяснили возросшую популярность услуги «друг на час»
Песков: Россия реагирует на незаконные митинги мягче, чем другие страны
Данилюк: Киев никогда не предоставит Донбассу «особый статус»
Яндекс.Почту для iOS научили писать под диктовку и читать вслух
Песков: ситуация с американскими визами требует жёсткого ответа Москвы и ООН
Европейский суд снял санкции с Януковича
Аналитик рассказал об опасности подключения к сотовой связи по фото и голосу
Песков: переоценки несанкционированных митингов в Москве не будет
В США зафиксирован девятый случай смерти от вейпа
Массовое убийство удалось предотвратить в школе Кирова
"Многое держу в себе": Неймар рассказал об особенностях своего темперамента
Экс-начальника полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана
Россиянка серьезно пострадала в ДТП на Пхукете
Около 100 нарколабораторий ликвидировано в России с начала 2019 года
Вывод экономики из тени ведет к снижению доходов населения