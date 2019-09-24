Американский перебежчик Джон Дуган — «КП»: Я опубликую компромат на принца Эндрю и его друзей-политиков, если со мной что-то случится

Он хранил молчание много месяцев — но поделился этой тайной по просьбе «КП». Знакомьтесь, Джон Дуган, выходец из силовых структур США, чьи разоблачения могут затмить даже самого известного перебежчика последних лет — бывшего американского агента Эдварда Сноудена.

По мнению западных СМИ, у Дугана может быть компромат на британского принца Эндрю. 59-летний сын королевы Елизаветы II, предположительно, замешан в международном секс-скандале с несовершеннолетними проститутками; в США несколько фигурантов этого грязного дела недавно загадочным образом умерли. Как же «компромат на принца» оказался у Дугана, а он сам — в Москве? Об этом американец рассказал в эксклюзивном интервью "КП".

Флорида. 2016.

Из газет. Миллиардер Джеффри Эпштейн, сколотивший состояние на финансовых махинациях, подозревается в организации элитного притона. В течение многих лет его помощники заманивали девушек, в том числе несовершеннолетних, якобы «на работу уборщицей» — а потом вынуждали оказывать секс-услуги богачам и политикам. По слухам, с Эпштейном были знакомы даже президенты Билл Клинтон и Дональд Трамп. И совершенно точно — в его записной книжке нашли телефоны британского принца Эндрю. Последний часто летал через океан на тусовки у Эпштейна — сохранились даже фотографии британца с его «девочками».

Миллиардер Джеффри Эпштейн, сколотивший состояние на финансовых махинациях, подозревается в организации элитного притонаФото: EAST NEWS

Расследование дела Эпштейна с перерывами велось свыше 15 лет. Одно из его поместий находилось во флоридском округе Палм-Бич

Из беседы «КП» с Джоном Дуганом

— Как вы вообще оказались в России?

— Я работал в американской полиции, столкнулся с проявлениями коррупции и расизма среди коллег. Попытался разоблачить эти преступления — но спецслужбы ворвались в мой дом с обыском. Тогда в 2016 году чудом сумел бежать в Россию, где мне дали убежище. С тех пор я живу в Москве. ФБР направило десяток офицеров в офис американской компании, на которую я работал, чтобы запугать её руководство. Меня пытаются достать даже здесь. ФБР дважды направляло в Интерпол запрос о моем розыске как преступника — но этот запрос не был принят.

— В полиции какого флоридского округа, вы говорите, работали прежде?

— Палм-Бич.

Особняк Джеффри Эпштейна в Палм-БичФото: EAST NEWS

Лондон-Москва. 2019.

Из британских газет. Американский авантюрист Джон Дуган, бежавший три года назад в Россию, прихватил с собой огромный архив дел флоридской полиции, включая компромат на принца Эндрю — улики из «дела Эпштейна». Ими он поделился с российскими спецслужбами. Возможно, данные материалы будут использованы в ходе «гибридной войны» Москвы, направленной на подрыв западной демократии.

— Как всё было на самом деле?

— Расследованием преступлений Эпштейна занимался мой друг и сослуживец, детектив Департамента полиции Палм-Бич по имени Джо Рекари. В конце 2009 или начале 2010 года передал мне для копирования все материалы по этому делу, включая сотни DVD-дисков с документами. Письменные протоколы, видео, аудиозаписи… В мае 2018 года после внезапной болезни Джо Рекари умер в возрасте 50 лет. Если он имел основания опасаться за свою жизнь, то это объясняет, почему он доверил мне эти материалы: хотел, чтобы я их сохранил.

Принц Эндрю — сын ныне царствующей королевы Британии Елизаветы IIФото: GLOBAL LOOK PRESS

— Вы говорили, что перед вашим бегством ФБР перевернуло ваш дом вверх дном и конфисковало компьютеры.

— Да, на моих компьютерах действительно находились все эти документы. Но ФБР не знало, что я на всякий случай сохранил ещё одну цифровую копию своего архива — в дебрях Сети, в «глубоком интернете».

— Получается, весь «компромат на принца Эндрю» в любом случае у ФБР.

— Вот именно. Поэтому мне вообще не понятно, почему британские газеты раздувают про меня небылицы. Насколько мне известно, британские и американские спецслужбы плотно сотрудничают. Лондонским товарищам я бы посоветовал трясти не меня, а своих вашингтонских друзей.

— Ещё они пишут, будто вы «поделились своим компроматом с Кремлём» (помимо принца Эндрю, в деле Эпштейна фигурирует экс-премьер Тони Блэр, рок-музыкант Мик Джаггер и другие известные фигуры — ред.).

— Тоже полный бред, ни российские спецслужбы, ни кто-либо другой ко мне за этим даже не обращались. Шантаж с помощью компромата — это вообще не в моих правилах.

Вашингтон, Сидней, Гонконг. 2019 - …

Из американских газет. Главный фигурант дела, миллиардер Джеффри Эпштейн, скончался в тюрьме 10 августа в ожидании суда. Предполагают самоубийство, но камеры видеонаблюдения, которыми оборудовано учреждение, почему-то в тот момент не работали…

— Где «дело Эпштейна» сейчас?

— Электронный архив зашифрован специальной программой и передан на хранение нескольким людям. Открыть его они не могут — ключи-дешифраторы от архива находятся у совершено иных людей. Друг с другом все они не знакомы. Таким образом, сейчас «дело Эпштейна» не может прочитать никто.

Главный фигурант дела, миллиардер Джеффри Эпштейн, скончался в тюрьме 10 августа в ожидании судаФото: REUTERS

— Даже вы?

— Физически в том месте, где я нахожусь, ничего нет — ради безопасности меня и моих близких. Сам же цифровой архив вместе с его хранителями рассредоточен по пяти континентам.

— Так вы это дело даже не просматривали?

— Нет, никогда. Видел только названия, тип и размер файлов. Но уверяю вас, что если я «внезапно исчезну» на длительное время, если со мной что-либо произойдет — будет запущена программа, которая позволит хранителям ключей и хранителям архива найти друг друга. И тогда его сможет прочитать весь мир.