Чему радовался похититель картины "Ай-Петри" в суде

Во время вынесения приговора похитителю картины "Ай Петри. Крым" зал суда был забит журналистами под завязку. Подсудимый, 32-летний Денис Чуприков выглядел модно и спокойно. Коротко стриженый голубоглазый мужчина в дорогом синем костюме. В зале суда он преимущественно молчал, отвечая на вопросы фразами "на усмотрение судьи", "без комментариев".

Когда журналисты поинтересовались, доволен ли Чуприков произведённым хайпом (напомним, вчера подсудимый заявил, что украл картину, потому что хотел похайповать) - Денис ответил "не особо". "Почему?" - удивились журналисты.

- Уже по горло нахайповался, - пояснил злоумышленник.

Вчера похититель картины был более разговорчив.

- Ваша честь, в жизни всех людей бывают такие моменты, когда человек может спотыкнуться. За время на централе, в "Бутырке" (СИЗО-2), я осознал свою ошибку и раскаиваюсь. Прошу применить ст. 73 УК (условное осуждение)", - попросил он судью.

Но судья Елена Аверченко версию "спотыкнулся" и "похайповать" не приняла.

По мнению суда, причиной кражи стало "внезапно возникшее корыстное желание".

Тем не менее суд учёл смягчающие обстоятельства. Сам Чуприков - инвалид второй группы, имеет на иждивении мать, маленького ребёнка от гражданской жены, помогает тестю деньгами. Гражданская жена Юлия охарактеризовала мужа очень положительно. Также стало известно, что Чуприков не алкоголик и не наркоман. (Напомним, после просмотра видео задержания у общественности сложилось другое мнение). Ну и плюс ко всему и реставрацию картины (около 13 тысяч рублей) подсудимый оплатил из своего кармана.

В итоге судья вместо четырёх лет, запрашиваемых прокурором, дала три года.

Жена Чуприкова, как и сам подсудимый расстроенными не выглядели. Даже наоборот, подсудимый сиял как медный таз.

- Вы довольны приговором? - поинтересовались журналисты.

- Норм, - ответил Денис.

- Будете подавать на апелляцию?

- Буду! - согласился подсудимый. И резюмировал:

- Приговором доволен, подавать на апелляцию буду. Хотелось бы меньше. Еще меньше. Чуприков улыбнулся.

Из зала суда журналисты выходили озадаченными: Чему радуется, может, проспорил?

Жена Юлия от комментариев отказалась. Весело погрузив ребёнка в такси, женщина уехала. Спустя полчаса вышла адвокат Светлана Горбунова - тоже модная молодая женщина на высоких каблуках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734131" frameborder="0"></iframe> Адвокат Чуприкова - о решении суда.Евгения КОРОБКОВА

- Мы считаем приговор очень суровым, - сказала она. - Три года - это слишком много.

На вопрос, поняла ли она мотивы своего подопечного, женщина ответила, что поняла. А вот догадку, что Денис заключил пари - ни опровергать, ни подтверждать не стала.

- Даже если это так, я бы вам не сказала, - отметила женщина.

Напомним, картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходила выставка художника "Магия цвета". Преступник снял полотно со стены, неумело достал ее из рамы, нанеся царапины полотну, и уехал на белом мерседесе вместе с похищенным добром. Как установило следствие, шедевр (стоимость полотна оценили в 19, 5 миллионов рублей) Чуприков завернул в куртку и передал на хранение своему знакомому, который положил "Ай-Петри" в автомобильные шины.

Утром 28 января Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области

При этом изначально следствие полагало, что Чуприков действовал в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы - впоследствии этот признак был исключен из его обвинения.

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