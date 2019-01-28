Главные выводы по итогам кражи Куинджи: В Третьяковке на входе установят рентгеновские рамки, а на картинах - датчики

В понедельник, 28 января директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Департамента музеев Владислав Кононов выступили перед журналистами. Перед выходом к прессе чиновники совещались у министра культуры Владимира Мединского. Поводом для совещания стало похищение Куинджи.

Украденная картина больше не появится на выставке

Картина действительно найдена. Как отметила директор галереи, при первоначальном осмотре повреждений обнаружено не было, и поэтому сегодня же вечером работа будет передана в депозитарий галереи. Однако на выставке Архипа Куинджи эту работу мы больше не увидим. Она вернется в "Русский музей" Петербурга, откуда и была привезена для экспонирования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Кто виноват в произошедшем

"Вопросы есть. Прежде всего они касаются того, как удалось вынести картину галереи... я уже не говорю о том, что музейные предметы должны оснащаться дополнительными средствами безопасности, которые у галереи имеется", - мягко пожурил Трегулову директор департамента музеев Владислав Кононов.

Неизвестный, которого приняли за музейного работника, спокойно снял картину со стены и ушел

И тут же отметил позитив произошедшего. По мнению чиновника, кража стала следствием "болезни роста" и свидетельством высокого интереса к музеям. "Только в этом году количество посетителей в наших музея превысило отметку сто миллионов человек", - отметил директор департамента.

В свою очередь Зельфира Трегулова назвала грабеж сред бела дня "следствием невероятной расхлябанности". Правда чего именно расхлябанности не уточнила. "Раньше мы рассматривали визитера, как человека, который пришел смотреть на искусство... однако желание погрузить человека в искусство чревато рисками", заявила директор.

На уточняющий вопрос журналиста, кто конкретно несет ответственность за сохранность полотна в галерее, директор галереи отметила, что было бы несправедливо возлагать всю ответственность на директора галереи.

Будет проведена проверка, в ходе которой выяснится, "кто из сотрудников галереи не может в ней работать".

К счастью, картина не пострадала. Подозреваемый спрятал её неподалеку, на стройплощадке жилого дома.Фото: Оперативная съемка

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688624" frameborder="0"></iframe> Директор "Третьяковки" Зельфира Трегулова.

Что изменится после кражи

В ходе совещания министром культуры были выдвинуты "управленческие решения".

Одним из таких решений станет организация проверок во всех музеях первого ряда. К ответственным лицам Третьяковской галереи будут применены дисциплинарные взыскания. Обязательным станет требование установки датчиков на все работы временной экспозиции. Для этого на Лаврушинский переулок потратят 2 миллиона рублей, а на Крымский вал - еще четыре миллиона.

В министерстве прорабатывается вопрос установки датчиков, не разрешающих приближаться к картине ближе, чем на определенное расстояние. "Мы понимаем, что от этой меры в залах галереи станет еще более шумно, но зато у посетителей сформируется привычка не заходить за черту", - отметил Кононов.

Трегулова добавила, что после кражи полотна Куинджи, все работы среднего формата были укреплены на стенах так, что повторить злодеяние и запросто снять картину с крючков больше не удастся.

Кроме того, на входе в галерею будут установлены рентгеновские рамки, "как в аэропорту", чтобы вести более тщательный досмотр посетителей.

Возможно, посетителей будут досматривать не только на входе, но и на выходе из музея. Директор предположила, что эти меры вызовут недовольства среди посетителей.

"Люди вообще достаточно часто выражают недовольство по поводу того что на их взгляд неудобство, - посетовала директор. - Мы проанализируем ситуацию и поймем, какие еще меры обеспечения безопасности необходимы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688608" frameborder="0"></iframe> Брифинг, посвященный краже картины Куинджи в Третьковке..Директор "Третьяковки" Зельфира ТрегуловаЕвгения КОРОБКОВА

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