2019-09-26T01:21:44+03:00
Звезды

Кайли Дженнер экстренно доставлена в больницу

Самая молодая миллиардерша планеты собиралась лететь в Париж на Неделю моды
Ольга ЛИБГАРДТ
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У американской модели наблюдается тошнота и головокружение.У американской модели наблюдается тошнота и головокружение.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кайли Дженнер экстренно госпитализирована в больницу Лос-Анджелеса. У американской модели наблюдается тошнота и головокружение.

Кайли Дженнер собиралась лететь в Париж на Неделю моды. Однако неожиданно почувствовала себя плохо. Сестра Ким Кардашьян успела оставить в блоге сообщение о том, что пропускает шоу. Ее команда летит без нее.

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По данным источников, близких к ситуации, модель госпитализирована с симптомами гриппа, сообщает TMZ. Диагноз модели не сообщается.

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Напомним, в марте2019 года журнал Forbes назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории. На тот момент ей исполнился 21 год. Таким образом, Кайли побила рекорд Марка Цукерберга. До недавнего времени он занимал первую строчку рейтинга молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству. Основатель Фейсбука сделал свой первый миллиард, когда ему было 22 года.

Кайли Дженнер - дочь бывшей модели Крис Дженнер и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, впоследствии сменившего пол и взявшего имя Кейтлин Дженнер. Кайли с детства снималась в семейной реалити-шоу "Семейство Кардашьян", а затем стала звездой Инстаграма. За один рекламный пост в блоге она берет от одного миллиона долларов. Богатая наследница также построила доходный бизнес, основав в 2015 году собственную марку косметики.

Обнажённая миллиардерша Кайли Дженнер.Кайли Дженнер — самая молодая миллиардерша в истории. Ей всего 22, но свой миллиард она заработала сама!

ИСТОЧНИК KP.RU

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