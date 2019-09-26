Кайли Дженнер экстренно доставлена в больницу

Кайли Дженнер экстренно госпитализирована в больницу Лос-Анджелеса. У американской модели наблюдается тошнота и головокружение.

Кайли Дженнер собиралась лететь в Париж на Неделю моды. Однако неожиданно почувствовала себя плохо. Сестра Ким Кардашьян успела оставить в блоге сообщение о том, что пропускает шоу. Ее команда летит без нее.

kyliejenner Wild

По данным источников, близких к ситуации, модель госпитализирована с симптомами гриппа, сообщает TMZ. Диагноз модели не сообщается.

kyliejenner Кайли Дженнер

Напомним, в марте2019 года журнал Forbes назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории. На тот момент ей исполнился 21 год. Таким образом, Кайли побила рекорд Марка Цукерберга. До недавнего времени он занимал первую строчку рейтинга молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству. Основатель Фейсбука сделал свой первый миллиард, когда ему было 22 года.

Кайли Дженнер - дочь бывшей модели Крис Дженнер и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, впоследствии сменившего пол и взявшего имя Кейтлин Дженнер. Кайли с детства снималась в семейной реалити-шоу "Семейство Кардашьян", а затем стала звездой Инстаграма. За один рекламный пост в блоге она берет от одного миллиона долларов. Богатая наследница также построила доходный бизнес, основав в 2015 году собственную марку косметики.