Революция толстых: почему больше всех протестует в России средний класс

В России жить интересно, хотя и очень тяжело.

Никакой стабильностью у нас не пахнет. Начиная с 1985 года, в России все время происходит что-то такое «чего никогда не было» и соответственно мы понятия не имеем, что с этим самым, «чего не было» делать.

Любая крупная западная страна на протяжении своей истории регулярно переживает экономические подъемы и спады. Их изучают в университетах, анализируют, пишут книги. Но, в общем, никакого апокалипсиса медленные темпы экономического роста европейцу или американцу не обещают.

Начавшийся пять лет назад и продолжающийся сегодня экономический спад российские граждане переживают совсем иначе. Оптимизмом не пахнет. Журналисты, экономисты и политологи пишут о том, что все пропало. Мы балансируем на грани личной и общественной депрессии.

Больше всех протестует в России средний класс, считает наш колумнистФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сравнивать текущую ситуацию с девяностыми совершенно невозможно. Там был распад экономической модели и самого государства, на обломках которых быстро формировался современный российский капитализм.

Дефолт 1998 года мы пережили сравнительно легко. Уже через год российская экономика начала бешено расти и уровень жизни неуклонно повышался вплоть до 2013 года. Миллионы людей строили дома, покупали квартиры, машины, в больших городах выросло целое поколение, которое просто не знает, что жизнь имеет свойство не только становиться богаче и лучше, но бывает и совсем наоборот. Да и их родители про этого подзабыли. А зря…

Доходы практически не растут или снижают, а параллельно их сжирает инфляция. В супермаркетах дорожает все – от подсолнечного масла до кошачьего корма. Косвенный рост цен – это новые налоги, штрафы, и дорожающая «коммуналка», которые фактически являются еще одним постоянным налогом, который платит каждая семья вне зависимости от объема и качества оказываемых услуг.

Политологи говорят, что беднеющий на глазах средний класс, который пропагандисты презрительно называют «либеральной оппозицией», и есть растущая социальная база протестов. А никакого либерализма во взглядах этих людей нет, и они вряд ли знают, что это такое.

Средний класс пока прячет свою растущую бедность под маской престижного потребления. Это, когда ты уже точно понимаешь, что нужно продать свой 250-сильный японский джип (потому что нет денег на новую зимнюю резину) и стоит присмотреться к самому дешевому «Логану». Но люди к этому не готовы. Они боятся явно демонстрировать окружающим снижение своего социального статуса и начинают экономить на вещах не настолько заметных для чужого взгляда – на продуктах питания, одежде и отдыхе. Но джип однажды все равно приходится продать.

Многомиллионная армия российского среднего класса, которая к началу десятых годов достигла уровня потребления среднего европейца (причем не восточного, а какого-нибудь испанца или итальянца), привыкла покупать хорошие машины, научилась разбираться в вине и стала 2-3 раза в год ездить за границу, оказалась отброшена в своем образе жизни на 15 лет назад.

Для многих это кажется невыносимым, оскорбительным, они считают происходящее с собой вопиющей несправедливостью. Обедневший средний класс становится сегодня разновидностью нового пролетариата. Того, которому «нечего было терять кроме своих цепей».

Сегодняшним наследником того революционного класса есть что терять. Это и ипотека, и автокредиты и доступные развлечения. Но люди все равно чувствуют себя ограбленными.

Гасить это недовольство с помощью пропаганды - бесполезно. Человеку, заглядывающему в свой карман и обнаруживающему там дыру, сложно продать историю про коварный Запад. Ему не до Запада, ему платеж по кредиту нужно вносить.

То, что протестная активность растет именно в Москве, можно объяснить именно тем, что москвичи в именно в стандартах потребления оторвались бесконечно дальше всей остальной России. Поэтому, и опускание с «европейских» небес на суровую русскую землю для них происходит болезненней всего.

Но это от пока не изжитой еще до конца экономической невинности и неопытности.

Если бы американцы при каждом экономическом кризисе начинали митинговать и бродить по бульварам, экономической сверхдержавой до сих пор оставалась бы Британская империя. Но американцы давно научились не ныть и не искать виноватых, а работать еще больше и еще лучше.

Надеюсь, что однажды этому научимся и мы.

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