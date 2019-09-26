55-летняя Наталья Ветлицкая восхитила стройностью и молодым лицом

Известие о том, что совсем скоро Наталья Ветлицкая вернется в Россию, взволновало ее самых преданных поклонников. Публика буквально днюет и ночует в блоге 55-летней певицы, комментируя каждый ее шаг. Настоящий фурор произвело фото, на котором исполнительница хита "Посмотри в глаза" отдыхает у моря.

Наталья Ветлицкая покинула Россию больше 10 лет назад и поселилась в солнечной Испании в небольшом курортном городке Дения на морском побережье. Исполнительница живет в роскошном особняке с дочкой Ульяной и собаками. Певица любит прогуливаться с питомцами по пляжу. Судя по фото, который разместила Наталья в блоге, один из питомцев забрался в море. Ветлицкая призывает маленького хулигана вернуться на сушу.

На снимке она предстала в черных узких джинсах и свободной толстовке белого цвета. Примечательно, что на лице звезды нет ни грамма косметики. Ее волосы убраны в тугой хвост.

Друзья и поклонники артистки были поражены, как молодо выглядит Наталья. По мнению интернет-пользователей, звезда не утратила свою красоту, впрочем, как и стройную фигуру.

Примечательно, что на лице звезды нет ни грамма косметикиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Какая красавица!", "Выглядите отлично!", "Вы лучше всех!", "Наташенька, какая же вы красивая", "Такую красоту все должны видеть. Поскорее бы начались ваши гастроли", "Какая вы тоненькая, а ноги - это что-то", - пишет восхищенная публика.

Напомним, не так давно стало известно о том, что Наталья Ветлицкая заключила контракт с музыкальной компанией в Петербурге, которая займется организацией ее концертов в России. Последние годы певица посвятила себя дочке Ульяне, которую родила в 2004 году, и духовным практикам, полностью уйдя из шоу-бизнеса. В Испании она занималась риелторской деятельностью, реставрацией мебели и дизайном. Имя отца наследницы Ветлицкая по сей день скрывает. К слову, в числе ее любовных побед были браки с композитором Павлом Смеяном, поп-звездами 90-х Женей Белоусовым, Дмитрием Маликовым и Владом Сташевским, бизнесменами Павлом Ващекиным, Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым.