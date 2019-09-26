2019-09-26T19:11:18+03:00
Звезды

55-летняя Наталья Ветлицкая восхитила стройностью и молодым лицом

Певица прекрасно выглядит в черных узких джинсах
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Наталья Ветлицкая покинула Россию больше 10 лет назадНаталья Ветлицкая покинула Россию больше 10 лет назадФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Известие о том, что совсем скоро Наталья Ветлицкая вернется в Россию, взволновало ее самых преданных поклонников. Публика буквально днюет и ночует в блоге 55-летней певицы, комментируя каждый ее шаг. Настоящий фурор произвело фото, на котором исполнительница хита "Посмотри в глаза" отдыхает у моря.

Наталья Ветлицкая покинула Россию больше 10 лет назад и поселилась в солнечной Испании в небольшом курортном городке Дения на морском побережье. Исполнительница живет в роскошном особняке с дочкой Ульяной и собаками. Певица любит прогуливаться с питомцами по пляжу. Судя по фото, который разместила Наталья в блоге, один из питомцев забрался в море. Ветлицкая призывает маленького хулигана вернуться на сушу.

На снимке она предстала в черных узких джинсах и свободной толстовке белого цвета. Примечательно, что на лице звезды нет ни грамма косметики. Ее волосы убраны в тугой хвост.

Друзья и поклонники артистки были поражены, как молодо выглядит Наталья. По мнению интернет-пользователей, звезда не утратила свою красоту, впрочем, как и стройную фигуру.

Примечательно, что на лице звезды нет ни грамма косметики Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Примечательно, что на лице звезды нет ни грамма косметикиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Какая красавица!", "Выглядите отлично!", "Вы лучше всех!", "Наташенька, какая же вы красивая", "Такую красоту все должны видеть. Поскорее бы начались ваши гастроли", "Какая вы тоненькая, а ноги - это что-то", - пишет восхищенная публика.

Напомним, не так давно стало известно о том, что Наталья Ветлицкая заключила контракт с музыкальной компанией в Петербурге, которая займется организацией ее концертов в России. Последние годы певица посвятила себя дочке Ульяне, которую родила в 2004 году, и духовным практикам, полностью уйдя из шоу-бизнеса. В Испании она занималась риелторской деятельностью, реставрацией мебели и дизайном. Имя отца наследницы Ветлицкая по сей день скрывает. К слову, в числе ее любовных побед были браки с композитором Павлом Смеяном, поп-звездами 90-х Женей Белоусовым, Дмитрием Маликовым и Владом Сташевским, бизнесменами Павлом Ващекиным, Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым.

Наталья Ветлицкая - Но только не говори мне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Принадлежность Крыма к России ни у кого не должна вызывать сомнений»: Михалков рассказал о санкциях для актеров, посещающих полуостров
На закрытии кинофестиваля в Ялте режиссёр объяснил, почему нашумевший фильм «Текст» - не чернуха, и признался, что его смущает в освобождении Павла Устинова
Новости 24
Авиавласти опровергли случай опасного сближения самолетов над Москвой
СК закрыл дело об участии Миняйло в массовых беспорядках в Москве
Украина не смогла договориться с МВФ о новом кредите
Россия официально признана главной угрозой нацбезопасности Латвии
Британскому послу жаль расставаться с Россией
США ввели санкции против менеджеров российской компании "Совфрахт"
Лавров встретился с главой МИД Грузии
«Ничего подобного нет в Москве»: Патриарх Кирилл высоко оценил работу Поволжского Православного института в Тольятти
Россия и Китай обвинили США в причастности к беспорядкам в Гонконге
Синоптики назвали погодные приметы, которым можно верить
Умер Геннадий Манаков - советский летчик-космонавт
Автор жалобы о звонке Трампа Зеленскому: Белый дом старался скрыть все записи разговора
Актера из фильма "Шапито-шоу" избил московский таксист
В подвале у китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
Эрдоган: при землетрясении в Стамбуле ранения получили восемь человек
Задержаны восемь участников банды криминального авторитета Шишкана
Сервис "Юла" запускает истории для продвижения товаров и услуг
Администрация Гонконга начала первый политический диалог с жителями города
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проведет два дня в Самарской митрополии
Пассажирка решила проветрить самолет и открыла аварийный выход
Более 75% россиян не пользовались услугами фотографов последние два года
В Кремле рассказали о предложении Путина по РСМД
Путин направил жене Жака Ширака телеграмму с соболезнованиями
В России завели уголовное дело против ветерана латышского легиона СС
Гусман назвал смерть Жака Ширака печалью для всего мира
Александр Головин впервые включен в символическую сборную чемпионата Франции
В правительстве утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах
Мошенник обхитрил замруководителя отдела московского СК
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Турции