"Горят глаза": Наталья Ветлицкая вернулась в Россию на заработки

Наталья Ветлицкая более десяти лет назад уехала жить в Испанию. Певица перестала выступать и посвятила себя воспитанию единственной дочери Ульяны, которую родила в 2004 году. Однако несколько месяцев назад исполнительница хита "Посмотри в глаза" приняла решение вернуться в Россию.

В окружения Натальи Ветлицкой рассказали, что она вернулась в Россию якобы из-за финансовых проблем. По словам знакомых, некоторые европейские счета звезды 90-х заблокированы, пишет "СтарХит". Недавно 55-летняя певица заключила контракт с музыкальной компанией в Петербурге, которая займется организацией ее концертов по городам и весям.

"В нашей стране, мне кажется, нет того, кто не был бы знаком с ее творчеством. Люди до сих пор поют песни Ветлицкой, делают на них ремиксы. К декабрю закончим работу над новой программой. Это будет грандиозное возвращение. В следующем году запланированы масштабные выступления и тур. Она уникальная артистка, всегда стояла немножко в стороне от нашего шоу-бизнеса. Да и видели бы вы, как у нее самой горят глаза", - рассказали в продюсерском центре.

Напомним, Наталья Ветлицкая уехала из Москвы и поселилась в небольшом испанском городке Дения. Вместе с наследницей она жила в роскошном особняке с видом на море. Певица посвятила себя ребенку и духовным практикам. Она часто ездила в Индию, жила в ашрамах. Имя отца ребенка Ветлицкой по сей день неизвестно. В числе ее любовных побед были браки с композитором Павлом Смеяном, поп-звездами 90-х Женей Белоусовым, Дмитрием Маликовым и Владом Сташевским, бизнесменами Павлом Ващекиным, Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым. В Испании она занималась риелторской деятельностью, реставрацией мебели и дизайном.