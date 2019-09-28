«Он до последнего сопротивлялся болезни»: вдова Караченцова поделилась воспоминаниями о Марке Захарове

Уход из жизни народного артиста СССР Марка Захарова для театра Ленком стал большой утратой. Здесь Марк Анатольевич служил главным режиссером с 1973 года и для всех артистов был не просто руководителем, а практически родным отцом.

- Он был для нас учителем, он столько всего нам подарил, - рассказала kp.ru актриса Ленкома Людмила Поргина, Заслуженная артистка России и вдова Народного артиста РСФСР Николая Караченцова. - Я пришла в театр сразу после Марка Анатольевича – шла специально к нему. Я там нашла Колю… Марк Анатольевич строил театр совершенно по-новому, заставлял нас мыслить и чувствовать, быть соавторами спектаклей. Из обычной труппы благодаря ему мы все стали друзьями – пели, плясали, устраивали капустники. Мы так хорошо зажили, что стали первым театром Москвы! На спектаклях зрители рыдали вместе с нами, это было такое счастье. У нас ломились двери, стояла конная милиция, у нас воровали фотографии актеров. Поклонники раскачивали артистов на руках, подбрасывали, целовали руки – Коле, Олегу, Инне (Караченцову, Янковскому, Чуриковой – Ред.)…

Театр для Захарова был вторым домом. Когда худрук Ленкома не пришел на открытие сезона, для всей труппы это стало страшным потрясениемФото: Агентство городских новостей "Москва"

У нас была эпоха открытий, которая уже не повторится, понимаете. Ушла эта эпоха вместе с Марком Захаровым. Без Марка Анатольевича не стало Ленкома. Я плачу, потому что я ему очень благодарна.

- Говорят, Марк Анатольевич до последнего рвался работать.

- Да, он всячески сопротивлялся своей болезни. С палочкой шел, находил пьесу, репетировал, требовал… Знаете, он ведь держал театр в жестких рукавицах: сам служил – и заставлял служить нас.

- То есть он был строгим режиссером?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

- Конечно, требовательным, очень требовательным. Не только к актерам, но и гримерам. Ну как сказать… Этот человек держал все в своих руках. Никогда не забуду: в самые страшные моменты у него одна бровь поднималась выше другой, и все становилось понятно – сейчас будут такие замечания, после которых многие будут вытирать сопли. А мне однажды он сказал: «Знаете, что, Людмила Андреевна. У нас есть суперстар Коля Караченцов. И хотя вы его супруга, для театра вы только артистка. И если он опаздывает – он может, он суперзвезда. А вы извольте – чтоб были за полчаса до репетиции. Понятно?». Я тогда ответила: «Понятно, спасибо вам большое». Его замечания формировали нас, заставляли нас пересиливать в себе недостойные качества.

- Людмила Андреевна, можете вспомнить, когда вы последний раз с ним общались?

- В прошлом сезоне, он приходил с палочкой. Я смотрела ему вслед и повторяла: «Господи, дай ему здоровья». Все равно была надежда, что он будет с нами. Но видимо, две его последние госпитализации с воспалением легких - это последствия тяжелой болезни, которая разрушала его организм. И когда он не пришел к нам на открытие сезона, это было очень страшно. Но мы старались улыбаться, шутить, всей труппой пошли пить кофе. Но все чувствовали, что нашего отца, нашего руководителя с нами нет. Это было очень неприятно, но мы до последнего надеялись, что сейчас пройдет сентябрь и он появится, поставит свой новый спектакль.

- В театре не обсуждали, кто мог бы стать новым худруком?

- Нет-нет, что вы! Даже никто не думал об этом. Да и кто может с ним сравниться? Это должен быть очень талантливый человек, со своим взглядом на мир.

- В театре еще не объявляли, когда пройдет прощание?

- Наверное, в понедельник – на третий день… Пока никто не знает. Саше (дочери Марка Захарова – актрисе Александре Марковне. – Ред.) я не звонила, боюсь ее беспокоить. Ведь когда у меня Коля умер, я тоже не могла подходить к телефону. Я бы просто сошла с ума. Поэтому я позвонила директору и сказала – я со всем театром, мы все вместе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734683" frameborder="0"></iframe> Вдова Николая Караченцова о Марке Захарове.

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