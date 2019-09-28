«Марк Захаров – человек-фанфара: Он умел пробуждать лучшие чувства людей, творить так, что зритель приходил в восторг»

Владимир Конкин, заслуженный артист Российской Федерации и Украинской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола:

- Сегодня мы получили тяжелую весть. Ушла глыба театральная, наш великий, замечательный Марк Захаров. Для нас всех это потеря. Мы потеряли золотое звено нашей цепи театральной и кинорежиссуры.

Я никогда не служил в его театре, но знаю постановки. Как он прекрасно поставил много лет назад «Мамашу кураж» Брехта в Театре сатиры! Это было так внове, оригинально. Эту оригинальность, проникновенность и музыкальность он сохранил во всех своих работах.

http://ed.kp.ru/cgi-bin/staff/obj?obj=54&id=734684&result=OK

Он был человек-фанфара, так я могу выразить его суть, и он умел играть на этом своем инструменте – театре - так славно, что мы плакали, и ликовали, и грустили, когда режиссеру было необходимо привести нас на путь истинный.

Он умел пробуждать лучшие чувства людей. И он не был дидактиком. Это важно. Он призывал нас мыслить.

Таких режиссеров сейчас я не знаю. То, что нынче раскручиваются ничтожества, люди, которые уничтожают театральное искусство, эпатируя публику, глумясь над ней – это печально!

Марк Захаров умел творить так, что даже люди, которые, может, не всегда понимали и не признавали мелодраматический жанр его постановок, были ими очарованы. Потому что через несколько минут созерцания сцены, происходящего там действа любой нормальный зритель приходил в восторг. А это и есть то стремление, к которому художник должен идти всю жизнь, чтобы вызывать у зрителя и мысли, и чувства - удовольствие, радость, сострадание, и воспитывать качества - милосердие, честность, порядочность. Царство ему небесное, храни Господь его семейство. Соболезнования семье и всем театралам.

Поклонники таланта режиссера несут цветы к театру "Ленком"Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

Николай Коляда, актёр, прозаик, драматург, театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского:

- Конечно, это ужасно печально. Искренне соболезную родным и близким.

Невероятно жалко, что уходят такие люди, как Марк Анатольевич. Потому что режиссером он был выдающимся, просто выдающимся!

Николай Коляда, драматург - о Марке Захарове 00:00 00:00

Его работы 70-х – 80-х годов были просто сенсацией, событием в театральной жизни страны, когда мы были студентами литинститута и пробирались в Ленком на его спектакли всеми правдами и неправдами.

Великий театр он создал! Господи, хоть бы этот театр выжил!

Так бывает, что когда уходит великий создатель театра, театр без него болеет.

Вот сегодня день рождения Товстоногова, и после того, как Георгий Александрович ушел из жизни, театр несколько потерялся, к сожалению, и вот только сейчас как-то поднимается – уже к счастью!

И хочется, чтобы продолжал существовать Театр Ленинского комсомола, чтобы он поднимался и процветал - это будет лучшим памятником для Марка Анатольевича.

Люди идут к стенам "Ленкома" последний раз поклониться любимому режиссеруФото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

Борис Грачевский, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ:

- Господи, я так этого боялся... Когда столь пожилой человек заболевает воспалением легких…

Мои искренние соболезнования родным, всему коллективу его театра.

Марк Анатольевич - величайший человек, гордость нашей культуры. Человек, за плечами которого столько сделано для нас для всех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734667" frameborder="0"></iframe> Борис Грачевский - о Марке Захарове.

Он был подлинно российским настоящим художником, и все, к чему он притрагивался, становилось золотым и настоящим.

И спектакли, и все фильмы его останутся в сердце навсегда. Мы всегда будем помнить его и скорбеть.

Он великий художник, потому что только великий понятен всем и всеми понят.

А творения Марка Анатольевича – его замечательные спектакли и фильмы: и «Обыкновенное чудо», и «Формула любви», и «Тот самый Мюнхгаузен» - снискали любовь всего народа. Их просто разобрали на цитаты! Вечная память Марку Анатольевичу…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Формула любви Марка Захарова: В Москве на 86-м году жизни умер народный артист СССР

В конце августа Марка Захарова доставили в Боткинскую больницу. Двустороннее воспаление легких в 85 лет не сулит ничего хорошего. Уговорить его лечь в больницу удалось с трудом: накануне Захаров вернулся из Германии, где каждые полгода немецкие врачи ему «ремонтировали» сердце (подробности)

10 мудростей от патриарха «Ленкома» Марка Захарова: «В нас сидит радостная ширь, азарт, веселое движение неизвестно куда»

В субботу, 28 сентября, не стало выдающегося режиссера, теоретика театра и Марка Захарова — он ушел на 86 году, прожив насыщенную творческую жизнь, оставил после себя блок бессмертных фильмов и спектаклей, воспитал чуть ли не лучшее поколение советских актеров. «КП» приводит выдержки из интервью и мемуаров Марка Анатольевича — главного специалиста по эзопову языку и «лицедейству без фарисейства» (подробности)

"Ушёл человек необычайного таланта, колоссального масштаба": звезды и поклонники скорбят о смерти Марка Захарова

Марк Анатольевич полюбился советскому зрителю по многим фильм, которые все еще остаются классикой кино. Чего стоит только экранизация романа Ильфа и Петрова "12 стульев". Но его помнят еще из за работу в театре. Легендарному Ленкому режиссер прослужил с 1973 года. Его имя навеки связано с этим местом (подробности)