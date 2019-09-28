2019-09-28T16:30:20+03:00
Общество

"Ушёл человек необычайного таланта, колоссального масштаба": звезды и поклонники скорбят о смерти Марка Захарова

Политические деятели и коллеги вспоминают заслуги великого мастера
Григорий ЛЕОРДА
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28 сентября умер режиссер и руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.28 сентября умер режиссер и руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Марк Анатольевич полюбился советскому зрителю по многим фильм, которые все еще остаются классикой кино. Чего стоит только экранизация романа Ильфа и Петрова "12 стульев". Но его помнят еще из за работу в театре. Легендарному Ленкому режиссер прослужил с 1973 года. Его имя навеки связано с этим местом.

Человек искусства считался мастером эзопова языка, "лицедейству без фарисейства". О его небывалом вкладе в культуру 28 сентября, в день смерти, вспоминалют коллеги по ремеслу, поклонники, друзья и политики.

- С уходом Захарова закрылась страничка уникального театра "Ленком". Театр будет жить, но как-то по-другому, - сокрушается артист Геннадий Хазанов.

Его работа была одинакова хороша и в кино и театре. Такое удается не многим. Этот необычайный талант быть первым во всем не могли не отметить коллеги.

- Захаров был режиссером со своим стилем и самобытным взглядом, - сказал кинорежиссер Карен Шахназаров.

Как всякий великий режиссер Захаров воспитал множество прекрасных артистов. Под его началом играли Караченцев, Янковский, Чурикова.

Карен Шахназаров о смерти Марка Захарова.

- Он был для нас учителем, он столько всего нам подарил. Марк Анатольевич строил театр совершенно по-новому, заставлял нас мыслить и чувствовать, быть соавторами спектаклей, - рассказала заслуженная артистка России Людмила Поргина.

К соболезнованиям присоеденились и первые лица государства.

"Ушёл из жизни великий Марк Захаров – человек необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства. Личность поистине колоссального масштаба", - заявил Владимир Путин.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОЛЛЕГ

Николай Ефимович, председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства, бывший заместитель главного редактора «Комсомольской правды»:

Эта фотография сделана за кулисами Большого зала консерватории после юбилея Родиона Шедрина. После концерта там собралось содружество веселых и возбужденных звезд. И я почти навскидку щелкнул телефоном.

Эта фотография сделана за кулисами Большого зала консерватории после юбилея Родиона Шедрина. Фото: Николай Ефимович

Эта фотография сделана за кулисами Большого зала консерватории после юбилея Родиона Шедрина. Фото: Николай Ефимович

А когда фотография появилась в «Комсомолке», мне позвонила помощница режиссёра: Марку Захарову фото так понравилось, что он хочет повесить его у себя в кабинете или дома!

Мы, конечно же, сделали большой портрет и подарили. И Майе Михайловне этот кадр страшно нравился. Это и понятно -они здесь невероятно счастливые!

Первой ушла из жизни Плисецкая.

Сегодня не стало и Марка Захарова.

А счастливый свет, исходящий от их лиц, все так же льется и греет душу.

Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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