Назначена дата похорон Марка Захарова: режиссер упокоится рядом с Табаковым

Стала известна дата похорон Марка Захарова. С именитым режиссером простятся 1 октября на основной сцене театра "Ленком". После этого народный артист найдет свой последний приют на Новодевичьем кладбище, где упокоились многие знаменитости.

Дата прощание с Марком Захаровым, о смерти которого стало известно 28 сентября, назначена. "Мы прощаемся с Марком Анатольевичем во вторник, 1 октября. Прощание начнется в 10:00. Все будет происходить на основной сцене театра «Ленком»", - цитирует РИА "Новости" директора театра Марка Варшавера.

"Ленком" прощается со своим легендарным режиссеромФото: Михаил ФРОЛОВ

После церемонии прощания, примерно в 14:00, траурная процессия переместится на Новодевичье кладбище. Именно там знаменитый режиссер и народный артист СССР найдет свой последний приют. Он будет похоронен, рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Напомним, Марк Захаров умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Причиной его смерти стало повторное воспаление легких.

Захаров успел поработать в нескольких театрах, однако большую часть жизни он посвятил "Ленкому", где с 1973 года был худруком и главным режиссером. Именно Марку Захарову зрители обязаны появлением постановок "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось". Он снял всенародно любимые фильмы - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" , "Формула любви". Он снял многосерийный фильм "12 стульев" с Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Олегом Табаковым и Георгием Вициным.

Поклонники несут цветы к стенам театра Марка ЗахароваФото: Михаил ФРОЛОВ

Соболезнования в связи со смертью Марка Анатольевича выражают друзья, коллеги и почитатели его таланта и творчества. Все в один голос отметили, что с Захаровым ушла эпоха. Память режиссера могут увековечить в названии одной из московских улиц.

Лучший фильм Марка Захарова - это....

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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