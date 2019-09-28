2019-09-28T19:39:57+03:00
Общество

Назначена дата похорон Марка Захарова: режиссер упокоится рядом с Табаковым

Похороны Марка Захарова состоятся 1 октября
Ольга ЛИБГАРДТ
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Стало известно, когда состоятся похороны режиссера Марка Захарова.Стало известно, когда состоятся похороны режиссера Марка Захарова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стала известна дата похорон Марка Захарова. С именитым режиссером простятся 1 октября на основной сцене театра "Ленком". После этого народный артист найдет свой последний приют на Новодевичьем кладбище, где упокоились многие знаменитости.

Дата прощание с Марком Захаровым, о смерти которого стало известно 28 сентября, назначена. "Мы прощаемся с Марком Анатольевичем во вторник, 1 октября. Прощание начнется в 10:00. Все будет происходить на основной сцене театра «Ленком»", - цитирует РИА "Новости" директора театра Марка Варшавера.

"Ленком" прощается со своим легендарным режиссером Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Ленком" прощается со своим легендарным режиссеромФото: Михаил ФРОЛОВ

После церемонии прощания, примерно в 14:00, траурная процессия переместится на Новодевичье кладбище. Именно там знаменитый режиссер и народный артист СССР найдет свой последний приют. Он будет похоронен, рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Напомним, Марк Захаров умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Причиной его смерти стало повторное воспаление легких.

Захаров успел поработать в нескольких театрах, однако большую часть жизни он посвятил "Ленкому", где с 1973 года был худруком и главным режиссером. Именно Марку Захарову зрители обязаны появлением постановок "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось". Он снял всенародно любимые фильмы - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" , "Формула любви". Он снял многосерийный фильм "12 стульев" с Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Олегом Табаковым и Георгием Вициным.

Поклонники несут цветы к стенам театра Марка Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поклонники несут цветы к стенам театра Марка ЗахароваФото: Михаил ФРОЛОВ

Соболезнования в связи со смертью Марка Анатольевича выражают друзья, коллеги и почитатели его таланта и творчества. Все в один голос отметили, что с Захаровым ушла эпоха. Память режиссера могут увековечить в названии одной из московских улиц.

Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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