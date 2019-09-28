Захаров был и Мюнхаузеном, и Волшебником

Сейчас все вспоминают Марка Захарова. Я тоже вспомню.

Это был один из самых любимых моих режиссеров. Во-первых - из-за таланта, похожего на разноцветный фейерверк. Такой же взрывной, летящий и радостный.

Во-вторых - из-за его отношения к жизни и людям.

Это отношение было доброжелательно-любопытным. Не то, чтобы он не видел мерзостей жизни. Он был умный человек. Все видел. Но с заинтересованным прищуром прикидывал, как эту серую и несправедливую в целом жизнь увеселить. Улучшить. Наполнить золотым пузырьковым воздухом счастья, любви, добра.

И наполнял. На этих его фильмах и спектаклях, как на воздушных шарах, мы улетали от нудных буден, плакатов о ведущей роли КПСС и кучи идиотских идейных запретов в другую Вселенную. Вселенную Марка Захарова, где главный закон - закон притяжения любви. Где с вами в любой момент может случиться обыкновенное чудо. Где даже если "я тебя никогда не увижу", то все равно "я тебя никогда не забуду". Эти, как оказалось, самые важные для человека слова после его спектакля "Юнона и Авось" пела вся страна.

Захаров с заинтересованным прищуром прикидывал, как эту серую и несправедливую в целом жизнь увеселитьФото: Иван ВИСЛОВ

Тебя словно подключали к какому-то нездешнему потоку света. И выбрасывали в мир, где Захаров с нахальной легкостью барона Мюнхаузена переворачивал привычное вверх тормашками.

Он и в жизни, как рассказывают, был такой же. Обожал выламываться из скучного в необычное, пускал время в убыстренной перемотке, устраивал черте какие сумасшедшие розыгрыши. Мог бы сказать про себя:

"Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, — со всякими безобидными выходками." Правда, посуду не бил. Овин не жег. Придумывал забавы посмешнее.

Они с друзьями могли, например, отмечать в Москве отъезд Андрея Миронова в Питер, посадить его в поезд, а сами сесть в самолет и встретить ошалевшего Андрея в Питере на перроне. Они вообще много чудили тогда, яркие, талантливые, богом поцелованные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734712" frameborder="0"></iframe> Поклонники творчества Марка Захарова несут цветы к «Ленкому».Михаил ФРОЛОВ

Со временем иногда бунтари бронзовеют и остепеняются.

Захаров не забронзовел. Он один из немногих с уважением относился к журналистам. Не строил из себя небожителя. Был прост и доброжелателен.

Как-то раз мы в "Комсомолке" придумали весьма спорную затею: "доснять" продолжение знаменитых фильмов в виде газетных фотороманов. Объявили читательский конкурс на продолжение историй: что могло бы произойти с героями через 20 лет. И лучшую хотели в виде комиксов отснять. Выбрали в том числе и фильм "Обыкновенное чудо".

Трясясь и волнуясь, позвонили Захарову. Он вполне мог бы нас послать.

Но он заинтересовался:

-А что? Давайте попробуем!

Выделил нам комнату в театре. Дал реквизит. Попросил своих ведущих актеров у нас сняться. Бесплатно. И еще сам поруководил немного фотосъемкой.

Ему было не в лом. Он вообще радостно пробовал все новое. Откликался на предложения, которые хоть немного выходили за рамки банальности. Умел дружить и помогать.

И еще он держал уровень. Был такой опорой, скрепляющей прошлое и будущее. Пока опора есть, о ней даже не думаешь. А когда вдруг случается страшное, ты чувствуешь, что пошатнулся твой мир.

Лучший фильм Марка Захарова - это....

Тебе начинает дуть из пустого угла противным злым сквозняком.

И хочется, чтобы он все же услышал это, когда-то несказанное:

Дорогой Марк Анатольевич! Мы очень вас любим. Вы украсили нашу жизнь вашими фильмами и спектаклями, которые мы давно растащили на цитаты и по ним легко узнаем своих. Мы ныряем в них, когда нам тяжело и плохо, просто чтобы подышать этим воздухом, полным радости и света.

Мы смотрим их, когда нам весело, и хочется добавить чего-то еще для души.

Без вас этот мир точно был бы неполным!

Светлая память!

И какое счастье, что во вселенную Марка Захарова мы всегда можем вернуться. Надо просто включить экран компьютера или телевизора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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