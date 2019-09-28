Звезды вспоминают Марка Захарова: «Родной! Люблю, плачу!»

Сегодня весь день актеры, режиссеры вспоминают Марка Захарова. Кто-то пишет свои истории в социальных сетях, другие рассказывают лично. 10 историй-воспоминаний о встречах с Марком Анатольевичем.

«Марк Анатольевич произнес тост за мое назначение»

Актриса Елена Валюшкина (Мария из «Формулы любви») прощается со своим первым режиссером: «Марк Анатольевич, спасибо. Я плачу. Обнимаю ваш родной Ленком. Сашу. Вы всегда рядом. В ваших учениках. Они грандиозны. С вашим чувством юмора, иронией, этим взглядом. Его не перепутать ни с чем. Счастливый я человек. Покойтесь с миром. Дорогой вы наш человек…»

Когда Алене Хмельницкой было 11 лет, она пришла в «Ленком» с мамой Валентиной Савиной, которая учила хореографии актеров «Юноны и Авось». Алена была так очарована постановкой, духом театра, что решила стать актрисой и не пропускала репетиции в «Ленкоме». Да и Марк Анатольевич искал ее бантики на репетициях.

Сегодня Алена Хмельницкая скорбит с сотнями своих коллег: «Марк Анатольевич Захаров… Эпоха! Планета! Грандиозный, невероятный, лучший! Самый мой любимый и первый мой режиссер! Нам так будет Вас не хватать…»

Виталина Цымбалюк-Романовская познакомилась с Марком Захаровым, когда была замужем за Арменом Джигарханяном. Сегодня она опубликовала фото их первой встречи и вспомнила тот день: «Уважаемый, Великий и совершенно непревзойденный Марк Анатольевич! Здесь, на фотографиях мы в 2015 году, в ресторане ЦДЛ. Тогда меня назначили директором театра под руководством бывшего мужа. Вы пригласили нас на ужин и произнесли тост за мое назначение. Так вот, что я поняла: важно не то, что я была директором театра, а то, что в моей жизни был этот эпизод. Вас и Нину Тихоновну буду помнить и любить всю жизнь и после…»

Виталина Цымбалюк-Романовская с Арменом Джигарханяном и Марком АнатольевичемФото: СОЦСЕТИ

Очень характерную для Марка Захарова историю сегодня вспомнили артисты «Квартета И»: «Мы никогда не пересекались с Марком Анатольевичем. За исключением одного случая. 5 сентября 1999 года мы хоронили худрука нашего курса В. С. Коровина. В самом начале осени людей в Москве мало, к тому же, Владимир Сергеевич долго болел... В общем, провожающих было не очень много.

И среди них был Марк Захаров. Владимир Сергеевич часто рассказывал нам, что они когда-то давно были дружны, потом общались уже меньше, хотя и сравнительно регулярно – жена Коровина Инна Георгиевна Бомко работала (и продолжает работать) завтруппой Ленкома. По причине ли старой дружбы, или из уважения к своей заведующей труппой (должность как бы не очень заметная, но очень важная и хлопотная), – но Захаров пришел и произнес над гробом прочувствованные слова. Видимо, посчитал своим долгом. И еще там был Николай Караченцов. Это нас тоже очень тронуло. Светлая память!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734712" frameborder="0"></iframe> Поклонники творчества Марка Захарова несут цветы к «Ленкому».Михаил ФРОЛОВ

«Благодаря вам многое понял про жизнь»

Режиссер Кирилл Серебренников снял замечательный документальный проект «Марк Захаров. Путешествие». Теперь интервью и это «Путешествие» можно легко найти в интернете.

А сегодня Кирилл Серебренников вспоминал о Марке Анатольевиче: «Ехали в лифте после съёмки - молчали. Каждый думал о своем. Во время интервью я так и не смог ему задать какие-то вопросы, которые вертелись на языке... Каково это жить, когда все твои – умерли: твой драматург, твой художник, твои актеры... Чувствует он себя одиноким? Каково это почувствовать в молодости пресс государства, запрет спектаклей? Что это дало: привычку или рефлекс выживания? Когда и почему он выбрал не быть гонимым, а быть любимым? Что даёт ему эта номенклатурная «любовь» государства и настоящая - публики? Чувствует ли он им цену? Не задал я эти вопросы... Мы просто бродили по пустому театру, болтали... Марк Анатольич был напряжён, ждал подвоха... И улыбнулся только, когда съёмка закончилась. Я назвал фильм «Путешествие». Сегодня его земное путешествие окончилось, и начинается другое... Спасибо вам, Марк Анатольевич. Благодаря вам я многое понял. Не про театр, а про жизнь…»

Кирилл Серебренников и Марк ЗАхаров едут в лифте после интервьюФото: СОЦСЕТИ

Продюсер и режиссер Александр Роднянский: «…В таких случаях тянет сказать нечто понятное и близкое всем - произведения Захарова были частью нашей общей жизни, жизни каждого из нас. Это мы, люди разных поколений и стран, объединенные русским языком и культурой, плакали и смеялись, слыша знакомые фразы и видя любимые лица его фильмов. Уже нет многих его актёров - Янковского, Броневого, Караченцова, Абдулова, давно ушёл его великий соавтор Григорий Горин и вот не стало и его. Это наша личная утрата. Всех и каждого. Огромный материк подлинной советской культуры уходит в прошлое, превращаясь в воспоминание, фантом, наваждение. Теперь он, этот материк, может жить только внутри нас самих. И тех, кто застал его в живых, и тех, кто унаследует память о нем…»

Дочь товарища Марка Анатольевича Андрея Миронова актриса Мария Миронова сегодня перебирала фото отца и поделилась в инстаграме его архивным снимком с Захаровым: «Марк Анатольевич... Родной... Учитель… Отец… Целая Эпоха… Люблю… Плачу…»

Мария Миронова опубликовала архивное фото папы с Марком АнатольевичемФото: СОЦСЕТИ

Максим Галкин вспоминает о встречах с великим режиссером: «Сегодня не стало Марка Захарова. Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер! Самые глубокие соболезнования Саше и всем родным…»

Вдова актера Александра Абдулова Юлия всегда была желанной гостьей в «Ленкоме». Юлия Абдулова теперь приходит в театр с дочкой. Жене Абдуловой сейчас 12 лет. В прошлом году по приглашению Марка Захарова Женя стала соведущей вечера памяти Александра Абдулова в «Ленкоме» - коллеги и друзья артиста рассказали девочке о ее отце. Это сейчас ребенок вырос, Женя уже снялась в кино, репетировала в театре, занимается в театральной студии. А в первый раз, когда Захаров пригласил вдову и дочь на сбор труппы, Женя испугалась вспышек камер и повышенного внимания прессы. «После слов Марка Анатольевича Захарова: «В зале присутствует Евгения Абдулова. Встаньте, пожалуйста…», дочка вцепилась в кресло отказалась подниматься…», - Юлия говорит, что ребенок просто растерялся.

Дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина точно подметила: благодаря Захарову миллионы людей влюбились в актеров Абдулова, Янковского и Караченцова. «Эх, теперь Марк Захаров ушел.... Таких незаменимых теряем. Ему достаточно было поставить одно только «Обыкновенное чудо» и всё, и гений! А сколько еще прекрасных фильмов последовало! И почти всё моментально растащили на цитаты! И жил для нас, и радовал нас, и заставлял нас напевать прекрасные песни, с упоением смотреть его фильмы и спектакли, и влюбиться в Абдулова, Караченцова и Янковского! Спасибо, незабываемый! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Он все равно с нами!

Лучший фильм Марка Захарова - это....

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марк Захаров: Удовольствие, которое мы испытываем в мире - имеет свою вершину и последнюю меру любого качества - смерть

Не стало Марка Захарова, выдающегося режиссера, автора великолепных спектаклей и любимых фильмов: "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Двенадцать стульев" (подробности)

Становление Марка Захарова — главные вехи: Сжигание партбилета, «Юнона и Авось», ТВ, восторг от операции в Чехословакии

На 86-м году жизни в Москве скончался Марк Захаров — непревзойденный мастер, ловкий фокусник и теоретик театра. «КП» проходит по главным этапам карьеры режиссера, не забывая об эволюции взглядов мастера (подробности)