Максим Галкин резко изменился после эксперимента с лицом

Максим Галкин не на шутку встревожил поклонников неожиданным преображением. Супруг Аллы Пугачевой опубликовал снимок, поэкспериментировав со своей внешностью.

Максим Галкин обратился к подписчикам своего блога за советом. В кадре шоумен предстал в непривычном для себя образе. Ведущий программы "Лучше всех!" позирует в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке. Но внимание всех привлекла кустистая борода.

"Оставляем?", - поинтересовался у поклонников юморист. Мнения фолловеров разделились. Одни поддержали Максима: "Стильный образ", "Мне нравится. Красивому человеку все идет", "Брутально!", "Можно оставить, но покороче надо делать", "Аристократ, красавец!", "Лишь бы Алле нравилось! Не все с бородачами целоваться любят", - отметили остроумные подписчики.

Другим не понравились кардинальные изменения во внешности Галкина. Сетевые активисты в один голос заявили, что мужчина резко постарел.

"Придает статус и возраст, оставайтесь молодым и энергичным!", "Снимите это немедленно!", "Незачем старить себя заранее, сбривай!", "Ужас, некрасиво!", "Без бороды намного лучше!", "Батенька, Вам пока это не к лицу и темпераменту", "Я думаю, не идет", "На дедушку похожи", "Старше лет на 20 теперь", "Кошмар, срочно сбрить", "Как старик", "Такое ощущение, что нижняя часть лица совершенно другого человека, а глаза юноши!", - констатировали пользователи.

Стоит отметить, что Максим Галкин крайне редко прибегает к каким-то изменениям во внешности. Обычно он лишь меняет укладку или длину волос. Однако год назад на премии Муз-ТВ он удивил публику африканскими косичками. "Просто я с югов. А завтра я расчешусь. Это не дреды. Это косички. Дреды срезают, а косички можно расплести", - успокоил артист.