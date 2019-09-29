2019-09-29T13:47:08+03:00
Звезды

Максим Галкин резко изменился после эксперимента с лицом

Поклонники бьют тревогу из-за внешнего вида юмориста
Ольга ЛИБГАРДТ
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Максим Галкин поэкспериментировал со своей внешностью. Фото: InstagramМаксим Галкин поэкспериментировал со своей внешностью. Фото: Instagram
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Максим Галкин не на шутку встревожил поклонников неожиданным преображением. Супруг Аллы Пугачевой опубликовал снимок, поэкспериментировав со своей внешностью.

Максим Галкин обратился к подписчикам своего блога за советом. В кадре шоумен предстал в непривычном для себя образе. Ведущий программы "Лучше всех!" позирует в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке. Но внимание всех привлекла кустистая борода.

maxgalkinrumaxgalkinru
Оставляем?
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"Оставляем?", - поинтересовался у поклонников юморист. Мнения фолловеров разделились. Одни поддержали Максима: "Стильный образ", "Мне нравится. Красивому человеку все идет", "Брутально!", "Можно оставить, но покороче надо делать", "Аристократ, красавец!", "Лишь бы Алле нравилось! Не все с бородачами целоваться любят", - отметили остроумные подписчики.

Другим не понравились кардинальные изменения во внешности Галкина. Сетевые активисты в один голос заявили, что мужчина резко постарел.

"Придает статус и возраст, оставайтесь молодым и энергичным!", "Снимите это немедленно!", "Незачем старить себя заранее, сбривай!", "Ужас, некрасиво!", "Без бороды намного лучше!", "Батенька, Вам пока это не к лицу и темпераменту", "Я думаю, не идет", "На дедушку похожи", "Старше лет на 20 теперь", "Кошмар, срочно сбрить", "Как старик", "Такое ощущение, что нижняя часть лица совершенно другого человека, а глаза юноши!", - констатировали пользователи.

Стоит отметить, что Максим Галкин крайне редко прибегает к каким-то изменениям во внешности. Обычно он лишь меняет укладку или длину волос. Однако год назад на премии Муз-ТВ он удивил публику африканскими косичками. "Просто я с югов. А завтра я расчешусь. Это не дреды. Это косички. Дреды срезают, а косички можно расплести", - успокоил артист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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