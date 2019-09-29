Как я в костюме Снегурочки поздравляла Марка Захарова с Новым годом

Трудно назвать еще режиссера, чье творчество было таким же народно любимым, как работы Марка Анатольевича. В театре и кино Захаров, бесспорно, Волшебник, потому что магия его работ – это что-то непостижимое и загадочное.

Но я сейчас о другом.

Марк Захаров был загадочен, но никогда не позволял себе обидеть словом или даже намеком. Я общалась с ним не единожды и каждый раз это было как глоток свежего воздуха. Даже мои порой глупые вопросы не раздражали мэтра, потому что он откликался на творческий поиск. При своей внутренней закрытости и сдержанности в эмоциях в Захарове всегда пылал огонь страсти и темперамента, что чувствовалось в общении с ним. Его любимое выражение: «Надо удивлять». Он любил удивлять и готов был удивляться.

Если я звонила Захарову и начинала свой разговор, что вот, мол, хотелось бы написать на такую-то тему, Марк Анатольевич всегда живо откликался: «Это интересно! Любопытно. Чем могу помочь?». И еще, бывало, добавлял: «Как же не помочь «Комсомольской правде»?! Отложу все дела…». Конечно, порой это звучало иронично. Но, по сути, он никогда не отказывался от комментария даже по теме, его и впрямую не касающейся.

Наверное, у каждого, кто соприкасался с мэтром, оставалось в памяти это свидание засечкой на сердце. Вот и я одну нашу встречу вспоминаю сегодня как веху.

Мы в «Комсомольской правде» придумали устроить перед Новым годом встречу артистам из фильма «Обыкновенное чудо». И не просто встречу, а чтобы они отыграли сценку и чтобы Янковский (Мюнхгаузен) поздравил победителя нашей викторины, посвященной фильму «Обыкновенное чудо».

Для меня, молодой журналистки, уговорить таких мэтров, как Абдулов, Янковский было заоблачной мечтой. И что бы вы думали?! Когда я изложила идею Марку Анатольевичу, он взял все хлопоты на себя! Он поговорил с артистами. Да и еще уговорил актрису чужого, не своего театра, Евгению Симонову (играла в фильме Принцессу), которая вообще даже слушать меня не желала и сразу прерывала разговор, отключая связь. А отказать Марку Анатольевичу не смогла.

Мы устроили фотосъемку встречи артистов «Обыкновенного чуда» и читателя «Комсомолки», ставшего победителем викторины, в театре «Ленком». Точнее, для этого Захаров предоставил свой личный кабинет.

Загодя заказали жареную утку, которую как бы подстрелил Янковский. При виде утки, которую внес наш корреспондент, Марк Захаров чуть улыбнулся.

Я купила в Детском мире игрушечное ружье - реквизит. А Захаров, посмотрев на эту игрушку, ушел и вынес нам бутафорское тяжелое ружьище – точная копия настоящего. В общем, он тоже участвовал в процессе.

Я же нарядилась Снегурочкой и пыталась «блистать» рядом с мэтрами.

Было все так душевно, что я, расчувствовавшись, прижалась к Захарову (молодецкая наглость не знает границ, сейчас бы я такого себе не позволила!), как родному. На память осталось фото.

Не могу назвать из сегодняшних режиссеров никого, кто бы так запросто откликнулся на дурацкие затеи журналистов. Просто не представляю… Чудеса мог творить только Марк Захаров!

Его уход – конечно, горе. Марк Анатольевич искренне верил, что спектакли «Ленкома» дарят людям свет. И это правда. Вечная память, Марк Анатольевич!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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