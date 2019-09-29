У актрисы более 60 штрафов: Бочкарева отказалась от освидетельствования после задержания с наркотиками

Вторые сутки не утихают разговоры про Наталью Бочкареву. Полицейские подозревают актрису в хранении наркотиков. По некоторым данным, она была в состоянии наркотического опьянения. Теперь стало известно, что звезда сериала "Счастливы вместе" оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения.

После того, как полицейские остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, она отказалась от освидетельствования. Штраф за данное нарушение датируется 28 сентября 2019 года. Он не оплачен.

Всего же у актрисы 67 штрафов на 25 750 рублей. Из них у Бочкаревой неоплаченные штрафы на сумму 5500 рублей.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на то, что водитель вела себя странно и спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Женщина не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином.

Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию в эфире Радио "Комсомольская правда". А позже обратилась к поклонникам. Наталья пообещала узнать, откуда "ноги растут у этой информации", и сделать так, чтобы ответственные за распространение слухов лица были наказаны.

Меж тем в настоящее время полицейские пытаются выяснить, с кем встречалась и что делала Наталья Бочкарева до задержания с наркотой. В руках стражей порядка оказалось видео передвижений артистки. Судя по записям с камер наблюдения, актриса под покровом ночи приехала к подъезду дома на Щелковском шоссе, возле которого договорилась с кем-то встретиться. Она зашла в подъезд буквально на несколько минут, вернулась и сразу уехала. Через некоторое время после этого ее задержали стражи порядка.