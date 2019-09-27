2019-09-27T17:04:50+03:00
Звезды

Наталья Подольская шокировала снимком в купальнике и розовых чулках

37-летняя певица устроила горячую фотосессию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья Подольская находится в прекрасной форме. Фото: InstagramНаталья Подольская находится в прекрасной форме. Фото: Instagram
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Наталья Подольская не на шутку взбудоражила поклонников, разместив блоге пикантный снимок в купальнике. Певица, конечно же, не раз демонстрировала фигуру в бикини на отдыхе, но никогда не делилась эротическими студийными фото.

37-летняя Наталья Подольская показала подготовку к отдыху. Певица устроила дерзкую фотосессию в двухцветном купальнике с соблазнительными вырезами, в котором собирается загорать в Италии. "Шок- контент! Купила новый купальник, улетаю на Капри", - подписала она фото. Откровенный образ исполнительница дополнила розовыми чулками.

Судя по снимку, Наталья находится в прекрасной форме. Звезда демонстрирует идеальную фигуру. Подольская сделала яркий макияж глаз и накрасила губы помадой цвета фуксии. Жена Владимира Преснякова приняла сексуальную позу, показав женственные изгибы тела.

nataliapodolskayanataliapodolskaya
Купила новый купальник
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Поклонники восхитились горячей фотосессией. "Шикарная женщина", "Мои комплименты мужу! У него шикарная жена", "Бомба", "Как будто латиноамериканка позирует", "Боже… девочка! Какая фигурка", "Нереальная! Продолжай, мне нравится ход твоих мыслей и действий", "Красивое телосложения у вас", "Красота нереальная!", "Идеальная красотка", "Я в шоке. Как можно после родов так выглядеть", - прокомментировали пользователи.

К восторженным откликам присоединились и коллеги Подольской. Так, певица Валерия написала, похвалив артистку: "Красотка". "Ух!", - поддержала Инна Маликова супругу Иосифа Пригожина.

nataliapodolskayanataliapodolskaya
Почему все восторгаются фигурой Jlo и тем, как она выглядит в свои 50
30555 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Отметим, ранее жена 51-летнего Владимира Преснякова-младшего бросила вызов Дженнифер Лопес и устроила съемку в боди. Артистка возмутилась тем, что россияне одобряют провокационные наряды американки, но возмущаются эротическими фотографиями соотечественниц. На российских артисток в схожих ситуациях хейтеры набрасываются со словами: "Ты же мать" и "Как не стыдно!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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