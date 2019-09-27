"Нужно вынуть из человека причину, из-за которой произошло заболевание": Геннадий Малахов высказался о спасении Анастасии Заворотнюк

Геннадий Малахов не понаслышке знает нескольких случаев, когда умирающий человек простил своих обидчиков, оставил позади прошлое и выздоровел. Популяризатор нетрадиционных методов врачевания заявил, что рак возникает в том случае, когда организм столкнулся с потрясениями.

"Вот возьмите Настю Заворотнюк. Когда у нее обнаружили опухоль, лечить уже было поздно. Что народными методами, что лечебным голоданием, что методами классической медицины", - заявил Геннадий Малахов.

По его словам, развитие опухоли могли спровоцировать роды, беременность, а также омолаживающие процедуры. "Никаких манипуляций с организмом проводить нельзя. Ни оплодотворения, ни омоложения, ни гормонального вмешательства. Организму не надо мешать жить!... Ну а если болезнь обнаружена, то нужно определить и вынуть из человека причину, из-за которой произошло заболевание", - цитирует Геннадия Петровича Тeleprogramma.pro.

Он уверен, чтобы оставаться здоровым, необходимо избегать стрессовых ситуаций. Кроме этого, целитель выступил против стандартизированных методов лечения. "Когда мы видим пациента, начинается искусство врачевания, когда конкретно к этому человеку нужно подобрать лекарства, как-то успокоить его, подобрать к нему действенное лечение с учетом жизненной силы. Потому что часто человека лечат, а он попросту не может вынести этого лечения! У него нет жизненной силы, чтобы это все вынести. Тогда лечение становится хуже болезни", - резюмировал он.

Напомним, в настоящее время о состоянии Анастасии Заворотнюк ходит много слухов. По некоторым данным, она перенесла вторую операцию. Анастасия продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. При этом за 48-летней актрисой, у которой якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга, идет циничная охота.

Папарацци предлагают огромные суммы за то, чтобы проникнуть в палату к артистке. Никакой официальной информации о состоянии Анастасии нет и не было. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" хранит молчание. Меж тем, по слухам, близкие постоянно находятся в медцентре, где лежит артистка. А в самой клинике отбиваются от назойливых репортеров. После того как в палату к артистке попытались пройти неизвестные с аппаратурой, руководство выставило круглосуточную охрану.