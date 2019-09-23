Пациентка медцентра, где лежит Заворотнюк, назвала главную опасность для ее жизни

Женщина, называющая себя пациенткой одного из частных московских медцентров, подтвердила, что Анастасию Заворотнюк действительно госпитализировали 13 сентября с диагнозом "глиобластома". По ее словам, врачи делают все возможное для спасения жизни актрисы.

В эфире программы "Звезды сошлись" показали ролик, в котором некая женщина рассказала о болезни Анастасии Заворотнюк. На вопросы собеседницы, действительно ли здесь лежит актриса, она ответила утвердительно. "Четвертая степень, о чем тут говорить...", - посетовала она с грустью в голосе.

По словам пациентки больницы, как утверждают репортеры телеканала НТВ, 14 сентября Заворотнюк частично парализовало, 15 сентября ее подключили к аппарату ИВЛ. 16 сентября врачи прекратили лечение.

"Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…", - со знанием дела заявила женщина, называющая себя пациенткой медцентра.

Напомним, ранее нейрохирург, сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского Вячеслав Рак рассказал, что в корне неверно говорить, будто бы врачи кого-то отключили от интенсивной терапии. "По нашему законодательству медики просто не имеют права этого делать. За пациента борются до конца", - объяснил эксперт.

По словам врача, на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают. "Риск от медикаментов превышает возможную пользу. Тогда врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - заявил он в интервью "КП".

При таком варианте событий больной находится без сознания. "У него нарушена работа жизненно-важных органов, сбивается дыхание, сердцебиение. Но в реанимации таких больных все равно поддерживают до последнего. Бывает, что после такого кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал", - заключил врач, который специализируется на заболеваниях головного мозга.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. "Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", - рассказал друг актрисы Сергей Майоров. По его словам, пока Анастасия продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Рядом с ней постоянно находится муж Петр Чернышев. В настоящее время, по словам Майорова, Заворотнюк прекратила какое-либо общение с внешним миром. Родные звезды не комментируют информацию о ее болезни.