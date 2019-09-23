2019-09-24T14:03:26+03:00
Звезды

Миллион за фото: врачей Анастасии Заворотнюк пытались подкупить

За 48-летней актрисой идет циничная охота
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Анастасия ЗаворотнюкАнастасия ЗаворотнюкФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

За Анастасией Заворотнюк, у которой якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга, идет циничная охота. Папарацци предлагают огромные суммы за то, чтобы проникнуть в палату к актрисе.

Никакой официальной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк нет и не было. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" хранит молчание. Меж тем, по слухам, близкие постоянно находятся в медцентре, где лежит артистка. А в самой клинике отбиваются от назойливых репортеров.

На прошлой неделе врачи пожаловались, что журналисты отвлекают их "деловыми предложениями". Папарацци просят сделать фото Анастасии, обещая за это миллион рублей, пишет Собеседник.Ru.

После того как в клинику попытались пройти неизвестные с аппаратурой, руководство выставило круглосуточную охрану. Сейчас у главного входа и на проходе к лифтам дежурят секьюрити. Есть и другие системы защиты. Так, на цокольный этаж, где находится Центр лучевой диагностики, просто так не попасть. В лифте отсутствует нужная кнопка. Люди попадают туда только в сопровождении врача.

Что касается Анастасии Заворотнюк, то, по некоторым данным, она перенесла вторую операцию. "Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", - рассказал друг актрисы Сергей Майоров. По его словам, пока Анастасия продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Через несколько часов после этого женщина, называющая себя пациенткой медцентра, где лежит артистка, сообщила, что Настю "отключили уже и лекарства не дают". "Четвертая степень, о чем тут говорить, - посетовала дама с грустью в голосе. - Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Петя не выходит из палаты": Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк рассказал всю правду о состоянии актрисы. Сергей Майоров заявил, что артистка пережила вторую операцию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Юрий Николаев: "Петя Чернышев делает все возможное, чтобы Анастасия Заворотнюк победила недуг"
Актриса Анастасия Заворотнюк, которой диагностирован рак головного мозга, борется с тяжелым заболеванием. А ее друзья и коллеги по работе передают ей слова поддержки
Новости 24
Скончавшийся на ринге боксер оказался не тем спортсменом, за кого себя выдавал
Житница России: В Алтайском крае намолотили четыре миллиона тонн зерна
Mercedes отозвал из России более 4,6 тысяч микроавтобусов
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну
Россияне предпочти дачу отдыху за границей
Спикер Палаты общин: работа британского парламента начнется «без промедления» 25 сентября
"Ямал" подтвердил случаи перегрузок на шасси самолетов SSJ-100
Психологи объяснили возросшую популярность услуги «друг на час»
Песков: Россия реагирует на незаконные митинги мягче, чем другие страны
Данилюк: Киев никогда не предоставит Донбассу «особый статус»
Яндекс.Почту для iOS научили писать под диктовку и читать вслух
Песков: ситуация с американскими визами требует жёсткого ответа Москвы и ООН
Европейский суд снял санкции с Януковича
Аналитик рассказал об опасности подключения к сотовой связи по фото и голосу
Песков: переоценки несанкционированных митингов в Москве не будет
В США зафиксирован девятый случай смерти от вейпа
Массовое убийство удалось предотвратить в школе Кирова
"Многое держу в себе": Неймар рассказал об особенностях своего темперамента
Экс-начальника полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана
Россиянка серьезно пострадала в ДТП на Пхукете
Около 100 нарколабораторий ликвидировано в России с начала 2019 года
Вывод экономики из тени ведет к снижению доходов населения