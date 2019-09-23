Миллион за фото: врачей Анастасии Заворотнюк пытались подкупить

За Анастасией Заворотнюк, у которой якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга, идет циничная охота. Папарацци предлагают огромные суммы за то, чтобы проникнуть в палату к актрисе.

Никакой официальной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк нет и не было. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" хранит молчание. Меж тем, по слухам, близкие постоянно находятся в медцентре, где лежит артистка. А в самой клинике отбиваются от назойливых репортеров.

На прошлой неделе врачи пожаловались, что журналисты отвлекают их "деловыми предложениями". Папарацци просят сделать фото Анастасии, обещая за это миллион рублей, пишет Собеседник.Ru.

После того как в клинику попытались пройти неизвестные с аппаратурой, руководство выставило круглосуточную охрану. Сейчас у главного входа и на проходе к лифтам дежурят секьюрити. Есть и другие системы защиты. Так, на цокольный этаж, где находится Центр лучевой диагностики, просто так не попасть. В лифте отсутствует нужная кнопка. Люди попадают туда только в сопровождении врача.

Что касается Анастасии Заворотнюк, то, по некоторым данным, она перенесла вторую операцию. "Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", - рассказал друг актрисы Сергей Майоров. По его словам, пока Анастасия продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Через несколько часов после этого женщина, называющая себя пациенткой медцентра, где лежит артистка, сообщила, что Настю "отключили уже и лекарства не дают". "Четвертая степень, о чем тут говорить, - посетовала дама с грустью в голосе. - Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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