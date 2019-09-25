"Мне очень жалко Настю": исцелившийся от рака Шура объяснил, что происходит с больной Заворотнюк

Певец Александр Медведев, известный как Шура, в свое время смог победить рак. Артист не скрывает, что ему просто повезло, когда врачи во-время распознали тяжелый недуг и прооперировали его. Поэтому исполнитель хита "Твори добро" не понаслышке знает, что сейчас происходит с Анастасией Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностировали глиобластому.

"У меня тоже был рак. Но я с ним справился. И мне повезло в каком-то смысле, меня закрыли в Одинцовский районный госпиталь, куда никто не мог пролезть. Никто не пробрался в мою палату", - вспоминает с горечью Шура.

Он вспомнил, как папарацци залезали на деревья и пытались его, больного, сфотографировать. "Это было ужасно. Нельзя было отойти от кровати, нельзя подойти к окну, иначе тебе в глаза сразу начинали щелкать фотоаппараты", - цитируют его "Аргументы и Факты".

В этой связи он провел параллели с Анастасией Заворотнюк. Шура заявил, что нужно отстать от нее, потому что она не только борется с болезнью, но и пытается справиться со своими негативными эмоциями, которые всегда настигают в период тяжелых недугов.

"Я не знаю, где лежит Настя, но, надеюсь, ее закрыли хорошо от посторонних глаз. Отрицательные эмоции невероятно влияют на прогрессирование этого заболевания. Тут надо успокоиться и просто лежать, в себя приходить. Никаких лишних волнений. Мне очень жалко Настю. Я каждый день переживал, когда все эти новости о ней появлялись", - заявил музыкант.

В настоящее время о состоянии Анастасии Заворотнюк ходит много слухов. По некоторым данным, она перенесла вторую операцию. Анастасия продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. При этом за 48-летней актрисой, у которой якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга, идет циничная охота. Папарацци предлагают огромные суммы за то, чтобы проникнуть в палату к артистке. Никакой официальной информации о состоянии Анастасии нет и не было.

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" хранит молчание. Меж тем, по слухам, близкие постоянно находятся в медцентре, где лежит артистка. А в самой клинике отбиваются от назойливых репортеров. После того как в клинику попытались пройти неизвестные с аппаратурой, руководство выставило круглосуточную охрану.