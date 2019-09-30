2019-09-30T16:59:45+03:00
Звезды

"Самая сладкая принцесса": россияне сходят с ума по дочке Сергея Лазарева

Певец опубликовал в блоге фотографию с дочкой и сыном
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Лазарев не раз признавался, что мечтает о большой семьеСергей Лазарев не раз признавался, что мечтает о большой семьеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сергей Лазарев, раскрыв свой "Секрет на миллион" Лере Кудрявцевой, разместил в блоге совместную фотографию с сыном Никитой и дочкой Аней. Певец больше не скрывает своих эмоций и готов кричать о личном счастье на весь белый свет. Радуются за артиста не только его коллеги по цеху, но и простые россияне. Они вторые сутки оставляют восторженные комментарии на странице исполнителя.

Сергей Лазарев не раз признавался, что мечтает о большой семье. Сейчас он счастлив, потому что является папой двоих детей.

"Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир - Никитушка, Анютка, я вас очень люблю! Мои детки!", - подписал снимок Сергей. На фото он предстал вместе с сыном и дочкой. Никита стоит рядом и обнимает папу, в то время как артист держит на руках лапочку-дочку.

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Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь!
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Лазарев также обратился к поклонникам: "Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто выслушал меня в передаче «Секрет на Миллион», каждому кто прожил со мной все то, о чем я рассказывал, каждому, кто сопереживал моим семейным трагедиям и радовался моим семейным радостям".

Теплые слова он сказал в адрес давней подруги Леры Кудрявцевой. Поблагодарил он и Влада Топалова за то, что тот согласился на задушевный разговор. "Спасибо, я очень счастлив! А недоброжелателям, завистникам я хочу сказать - не судите, да не судимы будете! Добра и мира всем вам! Я вас люблю!", - заключил он.

В ответ подписчики засыпали Сергея комплиментами. А маленькая Анечка буквально свела публику с ума. Малышку называют "принцессой", "солнышком", "зайкой" и "маленькой сладусей": "Какая малявочка", "Аня- куколка", "Самая сладкая принцесса на свете", "Доча прелесть", "Лапочка какая", "Зайка просто чудо", "Прекрасная дочка", "Кроха милая", "Красавица в платье принцессы", "Какой бант!", "Аня - папина копия".

Напомним, 29 сентября Сергей Лазарев стал гостем программы "Секрет на миллион" с телеведущей Лерой Кудрявцевой. В эфире певец признался, что у него есть годовалая дочь Анна. О матери девочки ничего не известно. Впрочем, как и о родительнице Никиты. Новость о рождении дочки стала шоком даже для Леры Кудрявцевой, с которой певец дружит многие годы и даже состоял в романтических отношениях. Теледива, узнав о малютке, расплакалась.

По словам Сергея, сын Никита с радостью принял сестренку и помогает ему заботиться о малышке. У обоих детей одни и те же биологические родители. А вот вынашивали Никиту и Аню разные женщины. Во второй раз артист вновь обратился к услугам суррогатной матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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