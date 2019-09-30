«Напугана, находится в состоянии опьянения»: врач-нарколог прокомментировал задержание Натальи Бочкаревой

Актриса Наталья Бочкарева продолжает отрицать свою причастность к скандальному задержанию с «кокаином в трусах»: в соцсетях актриса запустила флешмоб с хештегом «Наташа не употребляла».

- Настоящая домохозяйка не употребляет кокаин! - пишут одни, выкладывая фото актрисы в ее самой звездной роли — Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе».

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.

- Я/Мы Наталья Бочкарева! - креативят другие, намекая на схожесть с делом журналиста Ивана Голунова.

Между тем, эксперты не сомневаются — на видео в момент задержания Наталья совсем не трезва.

- Заметно, что актриса напугана, но при этом ведет себя демонстративно — это характерно для артистов с истероидным типом личности, - прокомментировал kp.ru скандальный ролик врач-нарколог Алексей Казанцев. - Сложно сказать, что она именно под кокаином, но видно, что находится в состоянии опьянения — наркотического или алкогольного.

По словам врача, 0,69 грамма кокаина (именно такую дозу обнаружили в белье Бочкаревой) — доза, которой заядлым кокаинистам может не хватить и на сутки (некоторые употребляют до 10 граммов в день):

- Кокаин — это психостимулятор, действует всего несколько часов, а потом необходима новая доза. У людей употребляющих это называется марафон. При тяжелой форме зависимости очень часто кокаин смешивают с алкоголем. Спиртное вызывает расслабление, а наркотик — наоборот, стимулирует. И многие артисты, употребляя алкоголь, чтобы, скажет так, не уснуть лицом в салате, «восстанавливаются» кокаином. Это очень страшный микс, который приводит к нарушении работы сердечной мышцы и может закончиться печальным исходом, вплоть до летального.

Напомним, Бочкареву за рулем «Кадиллака» сотрудники столичной ДПС задержали в ночь на субботу, 28 сентября. Ее поведение показалось полицейским странным, пройти медосвидетельствование артистка отказалась. При ней было обнаружено наркотическое вещество — возбуждено уголовное дело, актрисе грозит до трех лет за решеткой. Сейчас она под подпиской о невыезде.

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