2019-09-30T17:12:03+03:00
Экономика

У «Боинга» опять проблемы с лайнерами

У самолета популярной серии 737NG - в России их 123 штуки - обнаружены трещины не месте крепления крыльев к фюзеляжу
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Эксплуатацию всех воздушных судов данной серии запретили, прежнее руководство «Боинга» со скандалом отправили в отставкуЭксплуатацию всех воздушных судов данной серии запретили, прежнее руководство «Боинга» со скандалом отправили в отставкуФото: REUTERS
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Неприятности продолжают преследовать крупнейшего американского авиапроизводителя. Ещё недавно с интервалом в 8 месяцев в Индонезии и Эфиопии при взлете разбились новейшие «Боинги 737 MAX 8». Как выяснила «КП», экипажи были плохо знакомы с «интеллектуальной системой управления» этого чуда техники, что, возможно, и погубило больше трёхсот человек в обеих катастрофах.

Эксплуатацию всех воздушных судов данной серии запретили, прежнее руководство «Боинга» со скандалом отправили в отставку. Впрочем, финансовый ущерб авиаперевозчиков и производителя оказался относительно невелик — за пять леть было выпущено и разошлось по всему миру менее четырехсот MAX 8.

И вот — новый тревожный звонок. Американские авиационные власти сообщили о критическом дефекте у «Боинга» предыдущего поколения - популярной модели 737NG. Неисправность обнаружена в одном из самых уязвимых мест — сочленении крыла и фюзеляжа. Трещины выявлены сразу у нескольких «птичек». Такое случается, если лайнеры очень активно используются несколько десятилетий. Это называется усталостные разрушения. Но все нынешние «пациенты» - относительно новые. А учитывая, что этот узел труднодоступен и проверяется редко - под подозрением все «Боинги» данной линейки серий от 600-й до 900-й. А это один из самых распространенных самолетов в мире - таких «птиц» летает свыше семи тысяч. В том числе и в России. У нас их 123 штуки.

Конечно, пока о приостановке их эксплуатации никто не говорит даже в США - авиационные власти дожидаются результатов расширенного расследования. Но если худшие опасения подтвердятся - то «птицы с больными крыльями» вполне могут довести и так потрепанный «Боинг» до полного банкротства. Но пусть уж так, чем новые авиакатастрофы...

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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