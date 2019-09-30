Человек из шоубиза

Комедийная актриса Наталья Бочкарева на днях сыграла еще одну яркую роль. Двучастную импровизацию. Сначала ее задержала автоинспекция — с пакетиком кокаина в трусах, о пакетике, содержимом и его местонахождении отчетливо сообщила сама Наталья, что зафиксировано видеозаписью. А позже она на собственной кухне записала обращение к широким кругам общественности, погрозив пальчиком: вот же негодяи, порочат имя артистки, ужо разберусь, все неправда.

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.

Тут одно из двух: либо Наталья не знала, что полицейские теперь почти всегда носят на груди специальную видеокамеру, либо решила, будучи творчески одаренным человеком, максимально абсурдизировать инцидент - ну, вот такая история; кокаин был - в трусах, и одновременно его не было, та-дам, Хармс и Кафка хохочут из могил.

Хочется верить во второе, но, зная Наталью по ее ролям (Даша Букина в «Счастливы вместе»), вероятнее все-таки первое. Хотя, надо признать, создавать новые реальности взамен этой, испортившейся, актриса умеет. Помнится, после шоу «Звезды под гипнозом», где участники так плохо притворялись, что никто им не поверил; зажатые в угол поодиночке актеры прямо или косвенно признавались, что никакого гипноза не было, и только Бочкарева стояла на своем: прям не своя была, заколдованная. Поверь сам, заставь поверить еще хотя бы одного — и вот вам новый, чудный мир. Рабочая модель экзистенциализма.

Завораживающая невозмутимость актрисы роднит ее с еще одним крупным деятелем шоу-бизнеса: знатоком международного клуба «Что? Где? Когда?» Александром Друзем. Он был уличен в попытке получить незаконный выигрыш, его отлучили от эфира, он пропустил пару сессий и вот уже готовится снова сесть за игровой стол ближайшей зимой. Прощен. При этом принес извинения не за то, в чем был уличен, а «всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило вред». В какой передаче? Какой вред? А? А насчет денег как?

Второй шанс положен всем, изгнать Друзя навсегда предлагают ну какие-то совсем нехорошие люди, но есть же, блин, такая штука, как искреннее покаяние — один из важных кирпичиков в фундаменте человеческой цивилизации.

Но нет. Можно сделать вид, что ничего особенного не случилось, без дурацкого посыпания главы пеплом. Почему? Потому что публике по большому счету пофиг. Ну, поймали актрису с кокаином, а она в отрицалове — подумаешь, притворяться им по профессии положено. Пусть живет себе дальше. Да и много ли там намеревался взять Друзь? У полковника Захарченко все равно было больше. В истории с магистром только одна жертва - редактор Илья Бер, который вывел Друзя на чистую воду и... тоже был изгнан из клуба. И его возвращать, кстати, никто не собирается.

Изгнать Друзя навсегда предлагают ну какие-то совсем нехорошие людиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы давно разрешили им врать в лицо, всем это очень удобно и никому не стыдно. Дискредитировать себя человек из шоубиза не сможет, даже если захочет. Артист Семчев сообщил недавно в интервью «КП», что ТВ - это клоака, но там есть деньги, и он за эти деньги врет, и ему по барабану, что скажут люди. Очень милый Семчев, раньше пиво рекламировал, в театре служит, и это его заявление шуму не наделало.

И все бы хорошо, только у этого равнодушия публики - у этого приятия всего, есть обратная сторона: сочувствовать им начинают, только когда дело их совсем дрянь. Тогда грязь на них наконец трескается, в щели просвечивает живое — и тут уж русский человек с этой стороны экрана выпускает патронуса, согревает жалостью и любовью.

Иногда, правда, получается посмертно.

Здоровья всем, конечно.