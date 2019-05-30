Друзь принес извинения за конфликт в программе "Кто хочет стать миллионером"

Александр Друзь, знаток "Что? Где? Когда?" извинился за «свои действия» в передаче «Кто хочет стать миллионером?». После участия в ней его заподозрили в мошенничестве.

- Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе „Кто хочет стать миллионером?“ нанесли ущерб репутации МАК „Что? Где? Когда?“, -подчеркнул Друзь.

Знаток отметил, что также приносит извинения "всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", говорится на сайте международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

Громкий скандал разразился из-за участия Александра Друзя в программе «Кто хочет стать миллионером?». Редактор этого телепроекта Илья Бер сообщил, что знаток предлагал ему слить ответы в «Кто хочет стать миллионером?», а выигранные деньги разделить пополам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692206" frameborder="0"></iframe> С тобой мы больше не Друзя.После скандала с обвинением в мошенничестве, великого магистра знаний — Александра Друзя отстранили от эфиров Первого канала

Напомним, ранее Александр Друзь перестал быть руководителем комиссии по этике, но остался вице-президентом организации. Более того, по итогам заседания правления ассоциации было принято решение, что конфликт между Ильей Бером и знатоком интеллектуального клуба на передаче «не имеет отношения к деятельности МАК "Что? Где? Когда?".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Александра Друзя в эфире заменили на звезду команды Ровшана Аскерова, Инну Семенову, жену знатока «Что? Где? Когда?». В воскресенье, 2 июня, в прямом эфире Первого канала начнется летняя серия игр. Именно в команде Виктора Сиднева ранее играл Александр Друзь. Таким образом, это будет первая игра подопечных Сиднева после «дисквалификации» знаменитого знатока.