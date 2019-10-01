2019-10-01T12:26:45+03:00
Общество

"Ленкому" будет присвоено имя Марка Захарова

В легендарном театре проходит гражданская панихида по великому режиссеру
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Народный артист СССР режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября.Народный артист СССР режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В театре "Ленком" проходит прощание с Марком Захаровым. Улица Малая Дмитровка оцеплена с двух сторон. Всех желающих проститься с Марком Захаровым пропускают через "рамку". На улице очереди нет, но она выстроилась вдоль парадной лестницы театра. Звучит музыка из кинофильмов и спектаклей Марка Захарова. Зрители, ленкомовская публика несут цветы к гробу режиссера, который этот театр создал.

- Будем это помнить и продолжать твое дело, дорогой тёзка, - сказал режиссер Марк Розовский.

Его мысль подхватил депутат Мосгордумы, актер Евгений Герасимов.

- Коллектив театра выступит с предложением установить доску на доме, где жил Марк Захаров. Кроме того, мы внесли предложение назвать "Ленком" имени Марка Захарова. Время не нуждается в том, чтобы подтвердить его гениальность, - отметил Герасимов.

Прощание с Марком Захаровым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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