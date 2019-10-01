Марк Захаров: Всевышний отпустил мне лет намного больше, чем я мечтал

Вещий сон мамы

Марк Захаров признавался, что не сразу решил стать артистом.

«Ангел-хранитель, прежде чем привести меня к истокам суперпрофессии, намучился и натерпелся... На помощь пришла моя матушка, которая, суммировав мои неудачи в Военной академии, Архитектурном институте и МИСИ, поведала мне, что видела вещий сон, прямо касающийся моего дальнейшего образования. Матушка сообщила, что от судьбы не уйдешь и путь у меня один - в актеры», - вспоминал Захаров. Поверив в сон мамы, он решил попробовать поступить в Школу-студию МХАТ. Экзамены не сдал, но подготовил другой номер и поехал с ним в ГИТИС. Со второго раза удача ему улыбнулась.

Юмор как тренировка для мозга

Захаров с юности сочинял юмористические рассказы. «Вероятно, мое увлечение юмористическими рассказами очень помогло мне, - писал он. - Рассказы писались, публиковались и даже переводились за рубежом, как я это потом часто объяснял, в связи с настоятельной потребностью в дополнительном заработке, но, вероятно, это не совсем так. Я инстинктивно чувствовал, что надо тренировать мозги и сочинять, что-то писать, выдумывать, иногда мучительно, из последних сил, во имя некоторой весьма туманной цели, которую не мог тогда точно определить, но знал, что стараюсь не зря, - сколачиваю профессиональный капитал. Так и оказалось, хотя от своих юмористических рассказов теперь вздрагиваю, даже от самого воспоминания воротит».

Именно Захаров сочинил письма товарища Сухова к жене для фильма «Белое солнце пустыни».

Первый фильм озвучила Пугачева

Первой работой Захарова в кино стал фильм «Стоянка поезда - две минуты» (1972), который не получил широкую известность. Все женские роли в фильме озвучивала Алла Пугачева. Кстати, долгое время АБ была соседкой Захарова. Она жила этажом выше, и это нередко лишало его спокойного сна. Раймонд Паулс писал в мемуарах:

«В Москве мы собирались у Пугачевой. Устраивали всякие капустники. Заводилами таких вечеров были Пугачева, вокруг которой все пылало, Илья Резник и тогдашний муж Аллы Евгений Болдин. По пьяному делу и ссоры, и скандалы случались. Под Пугачевой жил Марк Захаров. Бедняга не мог дождаться, когда же мы утихомиримся».

«Мрак Анатольевич»

Захаров полушутя говорил, что его «въедливость» в работе сформировалась в нем под влиянием Андрея Миронова. В Театре сатиры, куда пришел работать начинающим режиссером, он ставил спектакль «Доходное место», в котором был занят Андрей Миронов. «Шли довольно вялые репетиции, и я запомнил их только потому, что там репетировал Андрей Миронов, - рассказывал режиссер в своей книге «Ленком» - мой дом». - Помню, он меня страшно донимал на репетициях вопросами: «Зачем я это делаю?», «Зачем я подошел к окну?», «Почему мне надо сесть?», «Какое действие у меня при слове «Здравствуйте?»... Теперь я объяснил бы ему в двух словах. Сослался бы на биоритмы, фазы Луны, фрейдистские комплексы, интуицию, уменьшение адреналина в крови... Тогда же Миронов не раз меня озадачивал, и я даже терялся. Я стал готовиться к репетициям тщательнее, теперь уже точно формулируя цель того или иного сценического поступка. Моя «въедливость» сформировалась во мне во многом под влиянием мироновской «въедливости». Надо отдать ему должное. Я ему стал вскоре объяснять каждое слово, каждое движение мизинца, и он отстал от меня с вопросами, утомился, успокоился, поверил, что все-таки что-то такое я тоже знаю».

Поначалу с Мироновым (на фото он в роли Остапа Бендера) режиссеру работалось очень трудно. Фото: Кадр из фильма

Въедливость и щепетильность Захарова отмечали многие.

- Он требовал полной филигранности, был необычайно дотошен, - сказал «КП» композитор Геннадий Гладков, писавший музыку к фильмам Захарова. - Так что за глаза мы называли его не Марк, а Мрак Анатольевич».

Укусить за пятку

На вопрос, с каким мультяшным персонажем вы себя ассоциируете, Захаров однажды ответил: «В фильме о Винни-Пухе есть ослик Иа, который печально смотрел на свое отражение в луже и говорил: «Душераздирающее зрелище!» Но, несмотря на свою внешнюю невозмутимость и неулыбчивость, режиссер любил розыгрыши. Например, предложил разыграть Андрея Миронова в его брачную ночь с Ларисой Голубкиной. Сразу после регистрации молодые отправились на мироновскую дачу на Пахре. Марк Захаров и Александр Ширвиндт дождались ночи и приехали туда. Сначала изображали привидения, ходили вокруг дома, выли и ухали. Но это не произвело должного эффекта. Тогда Марк Захаров предложил «сюрприз». По его подсказке Ширвиндт влез через окно в спальню к молодым. Увидев их мирно спящими, он... укусил Голубкину за пятку! «Ларисе Ивановне это почему-то страшно не понравилось. Почему - для меня загадка», - иронизировал Захаров.

К слову, и артисты «Ленкома» пытались шутить над своим худруком.

- Марк Анатольевич, сегодня на Пушкинской гей-парад! - объявил как-то на репетиции молодой актер.

- Вас раньше отпустить? - без всякой улыбки спросил мэтр.

Жалел о сожженном партбилете

В свое время Марк Захаров демонстративно сжег свой партбилет (состоял в КПСС) перед телекамерами - прямо в эфире программы «Взгляд». Позже он жалел об этом. «Признаюсь сразу, что я сожалею о том, что это произошло перед телекамерой и в порыве глупой театральной экзальтации. Выходить из КПСС надо было если и демонстративно, то спокойнее и по-другому», - написал в своей книге режиссер.

Этот жест был хорошо знаком советским зрителям. Фото: Кадр из фильма

Песня сексуальной революции

В советские годы цензура изводила многих творцов своими придирками. Марк Анатольевич признавался, что научился лавировать. Он с почтением кивал и записывал все советы, обещав внести коррективы в сценарий, и... через месяц приносил тот же материал без изменений. «Стало намного лучше», - часто констатировали цензоры.

«После окончательного приема на «Мосфильме» моего фильма «Обыкновенное чудо» один из телевизионных руководителей, взяв меня под локоток, вывел из просмотрового зала в коридор, - вспоминал Захаров. - Там он сказал:

- Как же я все-таки рад за ваше творчество! Вот только фразочку у Андрея Миронова «Стареет наш королек» давайте уберем. Лично для меня, по-дружески.

- Но ведь ее придумал не я, а сам Шварц!

- По-дружески, - улыбнулся ласковый друг. - Просьба сугубо личная. Ну в общем-то и не совсем личная.

За время съемок, как назло, Брежнев как раз постарел. С «корольком», плача и стеная, я расстался и потом даже смирился. Во-первых, потому что вскоре собирался снимать «Того самого Мюнхгаузена» по пьесе Григория Горина, а во-вторых, потому что мой телевизионный друг после долгих дискуссий и мучительных сомнений все-таки оставил столь смущавшую всю редактуру «Мосфильма» песенку Миронова о бабочке, которая крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, и за которой рванул воробушек.

- Чего это воробушек с ней сделал? - спрашивали меня редакторы «Мосфильма» сощурясь.

- Воробушек возжелал дуру-бабочку как бы скушать, - отвечал я со всей доступной мне искренностью.

- Нет, - говорили мне наиболее умные редакторы. - Он от нее другого захотел, поэтому и погнался.

- Что вы! - махал я рукой на редактуру. - Тема чисто гастрономическая.

- Сексуальная.

- Гастрономическая.

Конечно, я лукавил, изворачивался, двурушничал, позорно лгал. Песня Андрея Миронова про воробушка была не просто песней - то занималась заря грядущей в России сексуальной революции...».

Жена Захарова Нина Лапшинова тоже была актрисой. Но играть в своих фильмах режиссер ее не приглашал. Исключение - маленькая роль в его картине «12 стульев», где Нина сыграла супругу отца Федора.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фальшивые слезы Абдулова

Марк Захаров каким-то внутренним чутьем чувствовал, из кого можно сделать звезд. И, например, своему ученику Александру Абдулову многое прощал.

«Саша вносил необычайное разнообразие в размеренную жизнь. Хотя, не скрою, у нас с ним были сложности во взаимоотношениях, - признавался Захаров «Комсомолке». - Он часто опаздывал на репетиции и все время меня обманывал. Например, со слезами рассказал, как просидел всю ночь у постели любимой девушки. Первый раз после его рассказа мы оба заплакали, во второй раз заплакал я один, а на третий раз посоветовал ему придумать что-то новенькое».

Абдулов вспоминал: «Захаров почему-то меня заметил сразу. Он один в меня поверил, взял мальчишку, идиота напуганного с четвертого курса ГИТИСа и тащил, хотя его все отговаривали...».

Захаров же приметил в Саратовском театре никому еще не известного актера Олега Янковского, ставшего впоследствии всеобщим секс-символом. Пригласил он в свой театр Леонида Броневого, Татьяну Пельтцер, Евгения Леонова... Его учениками в разные годы были Николай Караченцов, Александр Збруев, Мария Миронова (дочь Андрея Миронова) и другие.

Вот что он говорил, например, о Караченцове:

«Некоторые зрители поначалу лицо Караченцова принимать не хотели и писали: «Уберите со сцены эту страшную физиономию!» Но Николай Петрович, которого я впервые увидел неприлично юным, тощим и длинноносым «гадким утенком», невероятно быстро оперился, укротил зрителя и покорил миллионы женских сердец... Караченцов стал именно тем самым тараном, что пробил брешь в стене, отделяющей старый Театр имени Ленинского комсомола от нового московского «Ленкома», - признавался Захаров.

Ныне модного режиссера Константина Богомолова мэтр тоже отметил своим вниманием: в «Ленкоме» нынешний муж Собчак поставил ряд спектаклей (потом, правда, не без конфликта ушел из «Ленкома», но через пару лет помирился с Захаровым).

Поставленный Захаровым спектакль «Юнона и Авось» - рок-опера композитора Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского. С 1981 года спектакль был показан более полутора тысяч раз.Фото: РИА Новости

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Король из политбюро

Захаров не без горделивой иронии отмечал, что однажды выиграл цензурный спор у Евгения Леонова. «Леонов в роли Короля появлялся в оконном проеме, задерживаясь для общего приветствия перед сценой венчания. Выход был торжественным и под звуки марша. Я попросил Евгения Павловича остановиться на несколько секунд и приветствовать собравшихся, слегка приподняв руку, как это делали в то время члены Политбюро на трибуне Мавзолея. Естественно, репетиция вызвала общий взрыв энтузиазма всей съемочной группы, - рассказывал Захаров. - Евгений Павлович глубоко задумался. Многолетний опыт съемок в кинокомедиях его многому научил. Он сказал: «Маркуша, будем переснимать и за те же деньги». Я согласился, что надо снять вариант без подъема руки, но и предложенную мной акцию также запечатлеть на пленке. Не знаю, чем руководствовались многочисленные цензоры, - то ли симпатией к Леонову, но «правительственное» приветствие уцелело в фильме. И в день премьеры фильма в Доме кино, когда Евгений Павлович поднял руку, начался общий и демонстративный восторг с повальным хохотом».

ДИАГНОЗ

Директор театра «Ленком» Марк ВАРШАВЕР:

Марк Анатольевич подхватил воспаление легких

- Марк Анатольевич 1 августа вернулся из Германии, где проходил лечение, - рассказал «КП» директор театра Марк Варшавер. - И чувствовал себя неплохо. А потом заболел: воспаление легких. Подлечили в Боткинской больнице. Причем он сам просился, чтобы его выписали, хотел скорее уйти из больницы. Торопился домой. А потом у него, к сожалению, возникло повторно воспаление. И тогда уже мы поместили его в московский институт имени Шумакова.

Мы бы его увезли в Германию, но не разрешили врачи, потому что побоялись, что он не доедет. У него не только воспаление было, но еще и с сердцем проблемы.

- В Германии он что лечил?

- В Германии он всегда два раза в году проходил обследование.

- А рака у него не было?

- Нет.

- Он вроде бы репетировал...

- Все репетиции были до отпуска. Он уже на 80 процентов поставил новый спектакль «Капкан» по произведениям Сорокина. Это про сталинское время, очень интересный сюжет. У нас уже билеты продавались на 2 - 3 декабря, премьера была намечена. Мы постараемся довести спектакль до конца.

- Он кого-то видел своим преемником в театре?

- Нет у нас такого слова - «преемник». У нас был Захаров, который не может иметь преемника, потому что равных ему нет.

СПРАВКА «КП»

Марк Анатольевич ЗАХАРОВ родился 13 октября 1933 года в Москве.

С 1965 года - режиссер Московского театра сатиры, с 1973 года - главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - «Ленком»).

Герой Труда Российской Федерации (2018). Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1987) и трех Государственных премий России (1992, 1997, 2002). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Всю жизнь был женат на одной женщине - актрисе Нине Лапшиновой, ушедшей из жизни в 2014 году.

Дочь - Александра Захарова (род. 17 июня 1962 г.), актриса «Ленкома», народная артистка РФ.

Самые известные работы

В театре:

- «Тиль» Г. И. Горина (1974)

- «Юнона и Авось» А. А. Вознесенского (1981)

- «Убить дракона» (1988)

- «Поминальная молитва» Г. И. Горина (1989)

- «Шут Балакирев» Г. И. Горина (2001)

В кино:

- «12 стульев» (1976)

- «Обыкновенное чудо» (1978)

- «Тот самый Мюнхгаузен» (1979)

- «Формула любви» (1984)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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