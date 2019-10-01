Джигарханян с трудом стоял на ногах на похоронах Захарова

Актер и режиссер Армен Джигарханян появился на церемонии прощания с Марком Захаровым, который скончался в Москве после повторного воспаления легких. Армен Борисович хоть и находится не в самой хорошей физической форме, пришел на похороны в сопровождении помощников. Траурные мероприятия проходили в театре "Ленком".

Армен Джигарханян появился на церемонии во всем черном с простым букетом гвоздик. Помощники постоянно поддерживали актера под руки. Они медленно вели театрального деятеля, который с трудом стоял на ногах. Периодически 83-летний Джигарханян перехватывал руку, буквально падая на помощника. Вероятно, Армен Борисович тяжело переживает смерть коллеги.

Армен Джигарханян приехал в "Ленком", чтобы проститься с режиссером Марком Захаровым.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, что Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября 2019 года. По официальным данным, причиной смерти стала продолжительная болезнь - пневмония. Режиссер в последние дни скрывал свое истинное состояние. Рассказывая о последнем дне жизни знаменитого режиссера, директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщал: "Вчера где-то в районе половины десятого он проснулся, поздоровался с обслуживающим персоналом больницы, позавтракал и повернулся. Хотел заснуть... И ушел из жизни. Вот и все".

Прощание с Марком Захаровым.

Марк Захаров, несмотря на почтенный возраст, до последних дней работал в родном "Ленкоме". Легендарный режиссер признавался, что ему как воздух нужен театр. В последнее время народный артист передвигался, опираясь на трость, и признавался, что каждый шаг дается ему с большим трудом. Народного артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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