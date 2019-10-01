«Расправлял постель в неурочное время и не реагировал на замечания»: Четвертого фигуранта дела Кокорина-Мамаева отказались выпускать по УДО

Сегодня мог освободиться условно-досрочно и четвертый фигурант громкого уголовного «дела футболистов» - Александр Протасовицкий. Суд города Клинцы Брянской области, где сидит мужчина, разбирали его ходатайство об УДО.

Напомним, в октябре 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и друг его детства Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в центре Москвы. Им предъявили обвинение по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Братья Кокорины получили по 1 году 6 месяцев колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - по 1 году и 5 месяцев. Все, кроме последнего в итоге отбывали наказание в колонии, которая находится в городе Алексеевка Белгородской области. А Протасовицкого отправили в Клинцы. 17 сентября Александр и Кирилл Кокорины вместе с Павлом Мамаевым вышли из колонии по УДО. Ходатайство их товарища Протасовицкого разбирали позже, потому что в колонию он прибыл почти на полторы недели позже.

В Клинцовском городском суде сообщили, что ходатайство Александра Протасовицкого отклонено.

- У меня нет никакого четкого объяснения, почему к фигурантам одного и того же уголовного дела относятся так по-разному, - заявила «КП» адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко. - Судья так решил.

По словам адвоката, администрация колонии в Клинцах написала хорошую характеристику ее клиенту и в целом там никто не был против его условно-досрочного освобождения.

- У Александра не было никаких дисциплинарных взысканий?

- На момент, когда его из московского СИЗО «Бутырка» отправили в Клинцы, у него было совершенно чистое личное дело, - говорит Прилипко. - И лишь спустя два месяц в колонию факсом поступили документы, якобы на самом деле у Протасовицкого были три взыскания. Знаете за что? В документах потрясающая формулировка: «Он расправлял постель в неурочное время и не реагировал на замечания». Судья в Клинцах посчитал, что человек, не вовремя расправивший постель, не встал на путь исправления! Мне кажется, это полный бред.

По словам Татьяны Прилипко она будет оспаривать сегодняшнее решение суда.

- Это будут уже, конечно, формальные действия. Потому что пока наше обжалование разберут, подойдет срок, когда Александр должен будет выйти из колонии, отсидев «от звонка до звонка», - говорит адвокатесса. - Получается, следующие полтора месяца человек будет учиться правильно расправлять постель? Это просто смешно!

Как было озвучено ранее, Протасовицкий должен будет выйти из колонии 13 ноября.

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